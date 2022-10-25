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嘉縣中山國小新校舍施工品質不良遭批 縣府：改善

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供

嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，無黨議員何子凡檢視後，今天批新校舍粗製濫造，設計疏失，施工品質不良，驗收不實，安全充滿疑慮劣質公共工程。中埔出身的縣長候選人王育敏，批五星縣長落漆，無能控管公共工程品質。

何子凡說，翁章梁去年7月視察工地聽簡報，完工出現嚴重品質問題，形成反差。耗資8310萬新校舍牆面砌磚亂七八糟，排列像遭地震後地層表面；地磚與牆面縫隙成人手指能直接伸入，未能填補緊實；直立磚牆堆疊歪七扭八、曲曲彎彎；抿石修面顆粒大小不一，泥膏抿除粗細不均；清水模圓柱表面粗糙雜亂；壁磚牆面角度歪斜；通訊線路管槽未適當遮蔽保護；樓梯階梯寬度過窄（120公分），轉向迴轉處寬度突然再縮小需閃身而過（不足110公分）。

室內教室及圖書館磨石子地板高低不均；室外樓梯邊緣止滑係數不足容易摔倒；多數牆面壁磚未做細部清潔表層污晦；廁所蹲式馬桶安置位置過於靠近牆壁，無法正常使用，坐式馬桶間竟遺漏照明燈具；何子凡批新校舍獲建築園冶獎，可見獎項考核辦法出問題，專業可信度掃地。

何子凡表示，最近引發爭議新竹市立棒球場、桃園八德羽球場，都出自「五星級縣市長」之手，施工品質卻不堪考驗，可見透過大內宣及置入行銷，形塑首長滿意度有多虛幻！王育敏也批民進黨號稱「五星級縣市長」公共工程，粗製濫造，嘉縣轄發生死亡車禍蒜頭大橋，也存在未人車分道設計不良。

建設處長郭良江說，中山國小新校舍，包商已依契約圖說及數量施作完竣，何子凡指稱使用髒汙、外觀瑕疵及不符使用，上午派員會勘檢視，蹲式馬桶使用空間狹小僅1處，受限地梁位置，將研議改以坐式馬桶以符使用。圓柱柱頭氣泡浮漿痕跡，將再請包商修補。花式砌磚外牆局部抹縫未滿漿部分，因受限施工空間及工法，施工不易，縣府仍將要求包商務必配合改善。廁所馬賽克磚牆髒汙處將請包商改善。

嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／何子凡提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／王育敏競總提供
嘉義縣府昨天舉行中埔鄉中山國小新校舍啟用典禮，議員何子凡及中埔鄉出身的縣長候選人王育敏，批工程缺失多落漆。圖／王育敏競總提供

馬桶 何子凡 王育敏 校舍

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