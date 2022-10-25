台灣咖啡節盛大舉辦 古坑咖啡大街「改頭換面」登場
雲林古坑咖啡揚名世界，10月29日台灣咖啡節將在華山國小盛大開幕，在地業者聯手舉辦咖啡派對夜、咖啡野餐等20個主題展，有蜂蜜咖啡乖乖、咖啡威士忌等聯名商品限量展售；此外，縣府更挹注900萬元，協助在地19間店家「改頭換面」，為華山咖啡大街打造新形象，盼創造產業及觀光雙贏。
縣長張麗善說，農產品升值加給是近期施政重點，今年舉辦第20屆台灣咖啡節，將咖啡與在地產業做連結，與知名企業合作，推出蜂蜜咖啡乖乖、咖啡威士忌、咖啡紅玉紅茶等聯名產品，更結合WEB3.0 ，今年首度推出台灣咖啡節20周年限定版NFT，也在聯名商品上印製專屬PFP，與新時代接軌。
農業處表示，即起到11月底每周末歌手輪番在古坑地區餐廳駐唱，10月29、30日及11月5、6日盛大舉辦音樂饗宴，地點分別在古坑華山國小及綠色隧道，歌手蔡恩雨、草屯囝仔等將到場演出，更多詳情可見活動官網 https://tw-coffee.com.tw/。
張麗善也說，華山咖啡店家不再是單打獨鬥，而是由群聚商圈創造更大效益，縣府今年推動咖啡大街營造計畫，挹注900萬元協助店家改造門面，有仙地咖啡、谷泉咖啡莊園、幸福檜木屋民宿、創樂子生活學苑等19家業者響應，將讓古坑咖啡大街煥然一新。
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