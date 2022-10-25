嘉義竹崎車站打卡新景點 裝置藝術「竹雨嬉遊」亮相

嘉義縣文化觀光局策劃「2022再。嘉義鄉村藝術行動」，近日在竹崎親水公園展示大型藝術裝置「竹雨嬉遊」，讓民眾在裡面自由穿梭，彷彿穿梭於樹林與竹林間，特別的五感體驗，是件不可錯過的亮點裝置藝術。

竹崎鄉金獅村早期山區竹業盛行，後來發展出桂竹手工造紙的行業，成為全村最主要的經濟來源，全盛時期全村超過50座造紙工寮。金獅村內金獅古道是山中居民對外主要通道。當時竹子買賣熱絡，古道就蜿蜒竹林間。不論竹藝或造紙工藝，都乘載村莊居民生命故事與生活智慧，如今成為社區發展重要文化體驗。

嘉義縣阿里山林業鐵路的竹崎車站，以全木造車站聞名，車站內外空間復古質樸，站前的竹崎親水公園是大小朋友休閒玩樂最佳場所，近日多了一件由嘉義在地藝術家黃文淵、翁榮燦、竹崎鄉金獅社區發展協會共同打造的「竹雨嬉遊」裝置藝術。

藝術家黃文淵利用大量竹材，以節節高升觀賞角度，利用竹枝間距打造如古道般的蜿蜒路徑，讓民眾可穿梭其中。部分區段設置藝術家翁榮燦帶領社區居民共同製作的竹雨棍，完成了「竹雨棍」後更製作「竹風鈴」，讓整個金獅社區飄揚著動人的音調。