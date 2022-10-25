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國際身障踩街嘉年華周末布袋登場 翁章梁坐輪椅跳舞體驗
嘉義縣政府定周末上午9點到下午1點半，在布袋鎮公所及嘉應廟周邊道路，舉辦國際身心障礙者日「多元參與共融共好」踩街暨公益彩券嘉年華活動」，上午縣府宣傳活動，縣長翁章梁坐輪椅體驗輪椅舞蹈，氣氛溫馨熱鬧。
宣傳會邀請中華民國輪椅體育運動舞蹈協會舞者老師演出，與翁章梁、縣議員陳文忠、社會局長張翠瑤等互動，讓來賓體驗輪椅舞蹈。翁章梁頒發全國身心障礙國民運動會鉛球銅牌及鐵餅銅牌獎，給嘉縣脊髓損傷者協會陳弘凱。
12月3日國際身心障礙者日，每年年底舉辦身障踩街遊行，提醒鄉親關注身障朋友，不論先天缺陷或後天意外、晚年疾病，每人都可能成為身心障礙者，對身障者關懷就是在關心自己。
翁章梁說，嘉縣約3萬7千名身心障礙者，佔總人口7.7%。為讓身心障礙朋友有更舒適生活空間品質，2019年社區式服務從原先6處增到15處，縣府針對「機構照護、輔具資源、友善設施、就業機會」四大面向，規畫專業服務，營造多元參與共融共好環境。
周末活動有近80攤園遊會市集，還有精彩舞台節目、表揚活動、公益彩券暨實踐成果展示區，無礙趣味闖關、幸福拍貼機、CRPD快問快答、夢幻泡泡互動體驗以及百人創意拼貼牆，好禮摸彩，詳情請上「嘉義縣社會局」FB粉絲專頁瀏覽。
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