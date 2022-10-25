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全國警察機關首間教保中心 嘉縣「職場互助教保服務中心」揭牌成立

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣警察局上午舉行首間「職場互助教保服務中心」揭牌儀式。記者魯永明／攝影
嘉義縣警察局上午舉行首間「職場互助教保服務中心」揭牌儀式。記者魯永明／攝影

嘉義警察局上午舉行首間「職場互助教保服務中心」揭牌儀式，教育部補助360萬元，改裝原警局福利社，比照非營利幼兒園收費的教保中心，可招收20名2至5歲幼兒，每人每月只收2千元，目前有6名警察幼兒，以及3名社區幼兒共9人收托就讀。

揭牌儀式，由縣長翁章梁、議員陳文忠、警察局長陳明君、受託承辦的社團法人中華宏觀專業幼童教保福利學會理事長蕭芳華等來賓，共同拉下紅布條，陳明君說，這是全台警察機關首間職場互助教保服務中心。

配合政府推動「少子女化對策計畫」，減輕家庭育兒負擔、提供員工子女托育服務，縣察局設置「職場互助教保服務中心」1班，可招收2歲以上至入學前幼兒20人，甄選委託具幼教專業經驗的中華宏觀專業幼童教保福利學會，提供優質教保服務，目前2名教師1名廚工照顧9名幼兒，對警局年輕育兒警察幫助很大。

翁章梁說，全台第一家警察機關單職場互助教保服務中心，照顧2歲以上至學齡前幼兒，警察工作辛勞，照顧家庭不易，職場教保中心希望鼓勵年輕員警安心生育，讓警察兼顧家庭與工作，餘額提供鄰近社區幼兒就近托育，落實教保服務公共化政策，教保服務中心目前有9名幼兒，歡迎鄰近社區家長有托育需求，可洽詢警察局，

警察局說，教保中心收費比照非營利幼兒園，每月費用只收2千元，2名幼兒家長收托就讀，第2人只收千元，3名幼兒家長第3人免費，教保中心供應3餐，接受主管機關教育處輔導監督。

嘉義縣警察局上午舉行首間「職場互助教保服務中心」揭牌儀式。記者魯永明／攝影
嘉義縣警察局上午舉行首間「職場互助教保服務中心」揭牌儀式。記者魯永明／攝影
嘉義縣警察局上午舉行首間「職場互助教保服務中心」揭牌儀式。記者魯永明／攝影
嘉義縣警察局上午舉行首間「職場互助教保服務中心」揭牌儀式。記者魯永明／攝影
嘉義縣警察局上午舉行首間「職場互助教保服務中心」揭牌儀式。記者魯永明／攝影
嘉義縣警察局上午舉行首間「職場互助教保服務中心」揭牌儀式。記者魯永明／攝影
嘉義縣警察局上午舉行首間「職場互助教保服務中心」揭牌儀式。記者魯永明／攝影
嘉義縣警察局上午舉行首間「職場互助教保服務中心」揭牌儀式。記者魯永明／攝影

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