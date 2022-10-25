名店被貼貼紙「排隊喝牛肉湯台南人之恥」 黃偉哲說話了

台南的牛肉湯是許多遊客到台南必吃美食，但最近多家牛肉湯店外，被貼上「排隊喝牛肉湯台南人之恥」貼紙，在網路上引發關注，原來是在地美食家希望大家不要只關注排隊名店，其實台南好吃的牛肉湯還有很多。

台南市長黃偉哲對此今天表示，他不能理解這個貼紙背後的意義是什麼，台南是一個熱情歡迎觀光客的城市，「沒有哪一家店是只能觀光客去吃、或者是只能台南在地人去吃」，台灣是很自由的，而且每個人口味也不一樣，喜歡吃什麼都可以。

這個貼紙是在臉書上經營粉專「我要征服台南牛肉湯」地在地美食家「小均」設計張貼，喜愛牛肉湯與在地美食的他，吃遍台南市的牛肉湯店，並把相關資訊貼在粉專。

台南市的牛肉湯是用台灣牛生鮮切片川燙而成，湯鮮味美，其他縣市很難吃到類似的口味，今年台南市首度成為米其林美食評鑑城市，其中就有多家牛肉湯店登上必比登推薦，讓本來在用餐時刻就要排隊久候的店家，更是一趟難求。

小均接受媒體訪問的時候表示，製作貼紙張貼主要是希望大家不要把注意力放在排隊名店，不僅造成交通問題、牛肉的鮮美在排隊的時候也流失，而且大家都往這些名店跑，對其他家也提供美味牛肉湯的店家不公平。他還說，自己也曾經被排隊名店騙了，其實口味並沒有其他沒人排隊的店好吃。

包括六千、阿棠及康樂街牛肉湯都被點名貼貼紙，而六千則在臉書上回應「台南人不可恥，可恥的是我們自己，店面太小座位不夠」。