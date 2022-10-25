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台南資源回收多管齊下 3年回收率提升9%

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天舉辦資源回收成果發表會，頒獎表揚160個績優單位。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局今天舉辦資源回收成果發表會，頒獎表揚160個績優單位。記者鄭惠仁／攝影

台南資源回收率穩定提升，環保局今天舉辦資源回收成果發表會，頒獎表揚160個績優單位，市長黃偉哲說，今年南市的資源回收率63%，較2019年54%大幅提升，期許大家為2050年零碳排努力。

黃偉哲表示，台南資源回收率從2019年的54%到今年63%，這是很高的成長，也很不容易，尤其2020年起受疫情影響，大家為了怕感染，大量使用一次性的包材，不管是便當，或是說飲料等，都叫外送，雖然也因此量多，但不能鬆懈，有賴大家的努力，讓這個城市不僅維持乾淨，且為地球盡分心力。

資源回收成果發表會暨聯合頒獎，分別表揚今年參與「惜用資源顧地球評比」、「資源回收申報獎勵評比」、「安平漁港資源回收站」及「臺南市國民小學廢乾電池回收競賽」的機關、學校、社區及集合式住宅、企業等，共計頒獎160個績優單位、頒發42件感謝狀。

「惜用資源顧地球評比計畫」共有183個單位參加，環保局依環保設施、資源回收數據、宣導等成果綜合評比，36個單位脫穎而出。「資源回收申報獎勵評比計畫」有124個單位受獎，1至7月共申報7萬4226公噸回收量。

為將資源回收觀念向下扎根，環保局今年與ECOCO凡立橙公司合辦「台南市國民小學廢乾電池回收競賽」，共計41所學校參加，回收廢乾電池5970公斤。

環保局特別感謝安平區金城里沙灘忠誠社區，協助環保局辦理「安平漁港資源回收兌換活動」。局長謝世傑說，安平區沙灘忠誠社區近安平漁港，積極配合環保局設立資源回收站，辦理了14場次的資源回收兌換活動，共計回收2300餘公斤資源回收物，成果豐碩。

台南市環保局今天舉辦資源回收成果發表會，頒獎表揚160個績優單位。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局今天舉辦資源回收成果發表會，頒獎表揚160個績優單位。記者鄭惠仁／攝影

資源回收 台南 小學

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