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南市環局女內衣回收3個月近萬件 3大品牌延續至年底
台南市環保局試辦女性上著內衣回收兌換活動已落幕，統計回收9416件女性上著內衣。由於女性內衣回收活動超乎預期熱烈，環保局規畫每年特定月份推出「女性內衣回收月」，持續提供回收管道。
環保局長謝世傑說，女性內衣回收活動不僅市民朋友熱情參與，外縣市的民眾也打電話來詢問，更重要的是，帶起女性內衣業者重視女性內衣回收的議題並以行動響應。
南市環保局於今年7月1日起至9月30日推出女性內衣回收兌換活動，雖然公部門的活動已告一段落，但民間業者華歌爾、EASY SHOP以及網路起家的品牌QMOMO，共計43個據點，會延續至年底。
民眾持2件以上女性上著內衣至台南市華歌爾32處門市回收，即可獲贈華歌爾折價券100元，消費滿千即可折抵。持3件以上至台南市EASY SHOP10處門市回收，可獲得環保文青購物袋一只，回收當日消費滿千元亦可折抵100元，EASY SHOP會員還加碼享有購買正品9折優惠。持1件以上至台南市QMOMO中正門市回收，即可獲得當日消費QMOMO成套內衣現折100元優惠。
環保局提醒，華歌爾、EASY SHOP及QMOMO回收兌換所需的內衣數量及兌換品項均不同，民眾可視需求前往兌換，相關活動詳情可至環保局資源回收全民動起來網站查詢（https://recycle.tnepb.gov.tw/）。
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