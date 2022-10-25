不一樣的選舉造勢 南市呂維胤號召電動車隊遊行

台南市安平區、南區市議員候選人李維胤響應環保愛地球，今天號召50名車友，舉辦電動車隊大遊行，除了遊景點，也向民眾推廣時尚、環保的新玩法，整齊車隊也吸引路人目光。

電動車隊在安平區市議會前出發，行經迪士尼氣球雞年華、大魚的祝福、安皮古堡、金龍殿、安平天后宮、藍晒圖等景點，並拍照打卡，帶領大家認識安平、南區美好的人文風景，車隊也騎經西門健康路口的立體停車場，順便提供停車資訊。

呂維胤表示，騎電動車遊台南，已是最時尚新穎、乾淨的旅遊方式，這次號召車友騎電動車遊行，也帶領大家認識安平、南區好玩的景點，並呼應政府的2050淨零排放。