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台南捷運第一期藍線環評送審 預估最快2032年完工通車

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市捷運進展最快的第一期藍線環評報告昨天已提送中央審查，預估最快2032年通車。圖／台南市交通局提供
台南市捷運進展最快的第一期藍線環評報告昨天已提送中央審查，預估最快2032年通車。圖／台南市交通局提供

台南捷運進展最快的第一期藍線環評報告昨天已提送中央審查，台南市長黃偉哲表示，該路線綜合規畫報告上月也已提送中央，會積極爭取中央盡早核定，第一期藍線預計在綜合規畫獲得中央核定後8年完工，預估最快2032年通車。

第一期藍線串聯永康區、東區及仁德區重要交通節點、藝文中心與購物商場，沿線打造成健康、樂活、藝文、休閒及便捷的生活廊帶，路線長度約8.39公里，全線共設置11座高架車站及1座維修機廠。

交通局長王銘德指出，第一期藍線環評內容，包括沿線物化環境、生態環境、景觀遊憩、社會經濟、交通現況與文化資產等項目的現況、開發影響與保護對策等，目前也同步進行都市計畫變更以及準備後續設計、施工等作業，希望早日完成，提供便捷安全的運輸服務。

不過，捷運規畫以來，民眾都非常關心沿線植栽、噪音以及施工期間交通影響等議題，捷運工程處表示，高架單軌會立柱在道路中央，行道樹雖不是珍貴樹木，但考量護樹觀念會盡量不移動，若真的有移植需求會請樹木醫師評估，針對適當的移植季節等提出完善計畫提高存活率。

至於噪音部分，捷工處指出，在施工方面除了會架設圍籬隔絕施工範圍噪音，主要幹道將設置噪音監測點，即時調整減噪措施，且營運期間高架單軌採用膠輪，較不會產生尖銳聲。

另外，民眾擔心施工期間恐有交通黑暗期，捷工處表示，施作地段如中華東路、中華路的路幅較大且為幹道，會採分段、半半及夜間施工，並參考智慧監控數據，引導車輛提前改道，降低對周遭民眾交通與生活的影響程度。

交通局表示，綜合規畫核定一般需2至3年，因此保守估計最快2023年完工通車，第一期藍線扮演連結台南市優先路網藍線延伸線、紅線與綠線的重要角色，除了解決交通壅塞問題外，也藉此提高場站周邊土地使用強度與都市機能融合，縮短通勤時間、提升公共運輸使用意願，減少私人運具使用與碳排量，打造以人為本的宜居城市。

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