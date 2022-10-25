再忙也要喝杯咖啡 雲林打造6處「社工喘息空間」

雲林首間「社工喘息空間」今揭牌開張，為體恤社會工作者辛勞，讓社會工作者再忙都要喝杯咖啡，緩解工作中面臨的壓力，雲林縣在6大社福中心分別設置社工喘息空間，打造放鬆療癒角落，備有膠囊咖啡機及小點心，也補助社工每年4至8次個人諮商，由內到外完整照顧社會工作者。

縣長張麗善肯定社會工作者在工作中的辛苦付出，也能感同身受高壓情緒。張麗善說，在新冠疫情下，社工師負擔加重，面臨很多壓力，若無抒發管道，恐將情緒轉嫁到自己身上，影響社工師身心健康，希望大家再忙都要喝杯咖啡，在雲林縣內6分局區社福中心都設置社工師喘息空間，盼協助社工師找到情緒出口。

張麗善也說，雲林推動EAP方案（員工協助支持-心理諮商），社工人員每年可申請4至8次個人諮商服務，也可參加團體紓壓工作坊；另，也提供智慧手錶，除了可偵測血氧，確保社會工作者健康狀態，更重要的是讓社會工作者隨身攜帶，面臨危難時能立即求助，保障社會工作者人身安全。