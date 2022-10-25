雲林也有百貨周年慶 「社造嘉年華」周末林內登場

雲林縣社區營造年度盛事「社造嘉年華」本月29日在林內寶隆公園登場，今年主題「社造百貨行」集結全縣45個社區、公所等60個公私部門參加，展示多達2000項工藝品、特色美食，30日則有「社區遊程說唱舞台」全台首演。

文化觀光處說，今年活動擴大舉辦為期2日，結合寶隆公園前身「寶隆紙廠」的歷史定位，以復古環境裝置及風格打造「雲林百貨行」，讓民眾走踏巷弄中彷彿置身周年慶，從吃喝玩樂發掘生活角落可愛之處。

文觀處長陳璧君說，此次社造嘉年華推出社區美食、手作工藝、紙戲人說故事、巷仔內戲台仔等多樣主題體驗，包括各攤展示成果形塑「行行出狀元」，另有新住民歌舞演出，呈現多元文化總和；美食區「灶腳總鋪師」推出蔬食點心、鹹飯、濁水古早味九層粿、經典肉圓、回甘醬筍料理與粱筍香腸、南洋群島思鄉菜、越式香檸汁、印尼香蘭椰絲捲等特色小吃，琳瑯滿目。