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雲林也有百貨周年慶 「社造嘉年華」周末林內登場

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣社造嘉年華「社造百貨行」本周末在林內寶隆公園登場，吃喝玩樂應有盡有。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣社造嘉年華「社造百貨行」本周末在林內寶隆公園登場，吃喝玩樂應有盡有。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣社區營造年度盛事「社造嘉年華」本月29日在林內寶隆公園登場，今年主題「社造百貨行」集結全縣45個社區、公所等60個公私部門參加，展示多達2000項工藝品、特色美食，30日則有「社區遊程說唱舞台」全台首演。

文化觀光處說，今年活動擴大舉辦為期2日，結合寶隆公園前身「寶隆紙廠」的歷史定位，以復古環境裝置及風格打造「雲林百貨行」，讓民眾走踏巷弄中彷彿置身周年慶，從吃喝玩樂發掘生活角落可愛之處。

文觀處長陳璧君說，此次社造嘉年華推出社區美食、手作工藝、紙戲人說故事、巷仔內戲台仔等多樣主題體驗，包括各攤展示成果形塑「行行出狀元」，另有新住民歌舞演出，呈現多元文化總和；美食區「灶腳總鋪師」推出蔬食點心、鹹飯、濁水古早味九層粿、經典肉圓、回甘醬筍料理與粱筍香腸、南洋群島思鄉菜、越式香檸汁、印尼香蘭椰絲捲等特色小吃，琳瑯滿目。

另，夜間限定活動草地野餐星空電影會、筍友微醺音樂餐桌，以具巧思、接地氣擺盤端上雲林特色菜，適合家庭朋友、公司行號組團，預約可享折扣；即日起至11月中每周六、日推出山海特色遊程，連結社區故事、文化歷史、農漁產業、生態景觀等，設計20條社區深度生活體驗路線，詳情可至文觀處網站或臉書粉絲專頁查詢。

雲林縣社造嘉年華「社造百貨行」本周末在林內寶隆公園登場，將有45個社區設置「周年慶」特色攤。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣社造嘉年華「社造百貨行」本周末在林內寶隆公園登場，將有45個社區設置「周年慶」特色攤。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣社造嘉年華「社造百貨行」本月29、30日在林內寶隆公園登場。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣社造嘉年華「社造百貨行」本月29、30日在林內寶隆公園登場。記者陳苡葳／翻攝

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