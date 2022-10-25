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台美友好 台南巿與美國紐奧良締結姊妹市

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南與美國紐奧良締結姊妹市。圖／台南市政府提供
台南與美國紐奧良締結姊妹市。圖／台南市政府提供

距離投票日僅剩1個月，台南市長黃偉哲預計11月11日請假投入選戰，目前每天馬不停蹄跑市政行程，今天一早傳來好消息，黃偉哲透過視訊與美國紐奧良市的市長肯崔會面及締結姐妹市，此次是繼去年的日本京都後，台南市再度與國際知名大城締盟，為台南市的國際城市外交再立新篇章。

黃偉哲表示，去年11月與肯崔視訊會談後，雙方即達成締結「姊妹市」共識，並著重兩市在教育、文化和觀光領域的交流，尤其現在台美關係越來越穩固，這次締盟對台南意義非凡，也是台美友好精神的實踐。

黃偉哲說，台南正積極尋求國際教育合作夥伴，成功大學與位在紐奧良的路易斯安那澤維爾大學也在今天締結成為姊妹校，期望未來兩校的師生能受益，台南與紐奧良市也將以教育合作為契機，逐步落實各項合作願景。

黃偉哲指出，紐奧良市以爵士音樂和狂歡節等文化享譽國際，台南市也是台灣的文化首都，兩市在藝文領域有許多合作機會，台南將在2024年舉行「台南400年」系列活動，他邀請肯崔屆時率團前來共襄盛舉。

肯崔表示，紐奧良市曾在2019年參與慶祝台灣關係法40周年紀念活動，與台灣有友好互動，今日的兩市締盟，以及澤維爾大學與成功大學簽署合作協議，更是延續台美長期的友好情誼，期待雙方能持續探索各種合作與交流的可能性，尤其是藝文及年輕世代的交流。

台南市長 黃偉哲 成功大學

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