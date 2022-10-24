嘉地檢查賄座談 邢泰釗：查賄是最好的反賄選宣導

法務部長蔡清祥與最高檢檢察總長邢泰釗等人今天到嘉義地檢署與嘉義地區檢、警、調、廉及移民等選舉查察團隊，召開「地方公職人員選舉查賄分區座談會」；部長蔡清祥指示，加強情資蒐報的共享、統合，團隊辦案打擊不法。檢察總長邢泰釗表示，有效的查賄，就是最好的反賄選宣導。

部長蔡清祥表示，因應社會變遷，賄選態樣推陳出新，指示最高檢察署就公職人員選舉罷免法、公民投票法、反滲透法、刑法等法律適用問題、案例分析，修訂「妨害選舉刑事案件例舉」，以因應新型態賄選手法，供執法單位作為查賄參考。

檢察總長邢泰釗於會中進行專題演講，分享查賄經驗，要同仁善加利用「查賄葵花三寶典」（偵查要領、無罪判決案例及選舉法令輯要），務必秉持客觀中立原則，以查賄「無底線」、「無上限」、「無時限」、「有聞必查」、「有據必辦」的原則與決心，有效的查賄，就是最好的反賄選宣導。

嘉義地檢署檢察長張曉雯表示，嘉義地檢署近期起訴全國第一件違反選罷法案件，又羈押2位候選人及2位樁腳、交保8人，展現嘉義團隊的努力，為維護「公平選舉、杜絕不法」，持續統合各機關團隊辦案能量。

座談會今天下午在嘉義地檢署6樓大禮堂召開，法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗、高等檢察署檢察長張斗輝、高等檢察署台南檢察分署檢察長朱家崎、法務部調查局長王俊力、廉政署長莊榮松、檢察司副司長簡美慧、刑事局副局長黃建榮等與會；由嘉義地檢署、嘉義縣市調查站、嘉義縣市警察局、嘉義縣市政府政風處、移民署嘉義縣市專勤隊等，就地方公職人員選舉的選情、情資蒐集、查賄及反賄工作進度、執行績效等事項進行專案報告。

嘉義地檢署準備在地小吃「肉包」及「銀耳湯」，相信在嘉義團隊的合作努力之下查賄工作「包贏」。提醒候選人及選民切勿心存僥倖，以身試法。