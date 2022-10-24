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融合嘉市在地特色萬聖節 師生全英文闖關搞鬼

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府今天在志航國小舉辦「Halloween嘉遊GO」全市英語日活動。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天在志航國小舉辦「Halloween嘉遊GO」全市英語日活動。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府今天在志航國小舉辦「Halloween嘉遊GO 2022全市英語日揭幕活動」，嘉義市長黃敏惠與3名學童共同開啟魔法噴泉，象徵全市英語日全面啟動；120名師生參加融合西洋萬聖節與嘉義市各景點特色設計的「雙語奇航」，闖關者以全英語通過20名外師關主的考驗，才能獲得代表勝利的「魔法噴泉」盒，現場充滿英語對話及闖關歡樂聲，宛如置身異國節慶嘉年華會。

市長黃敏惠表示，今年是第二年的全市英語日，透過萬聖節活動，讓孩子了解外國文化，並融入嘉義市地景特色，融入英語情境中，有創意的闖關遊戲，讓學童輕鬆、自然地使用英語，學得開心、玩得也開心。

「Halloween嘉遊GO」活動是為了延續嘉義市雙語教育元年的能量，同時也為2022年全市英語日（萬聖節主題）拉開序幕，活動結合「嘉義市噴水池」噴泉與「神鬼奇航」魔法的元素，由全市20名外籍英語教師與嘉義市家長協會，精心規劃設置在「嘉」奇幻旅程共計13個關卡，由嘉義市20所小學組成的隊伍（每隊1名老師、5名學生），以英語合作玩遊戲，只要在時間內完成「雙語奇航」地圖上的8個章（8個關卡），就可回到「雙語奇航購票處」領取「噴泉魔法」盒，完成任務。

市府教育處表示，活動透過英資中心與全市外籍教師共同規劃及示範，展示校園中雙語環境的營造，讓學生在日常自然運用英語，藉由各校參與學生發揮創意及想法，展現嘉義市自去年宣示雙語教育元年以來，全市國中小推動雙語教育的活力與實力；同時，延續「全市英語日揭幕儀式」的活動規畫，鼓勵全市國中小透過萬聖節節慶文化、融入嘉義市在地特色，營造校園雙語學習情境，擴大全市英語日的學習效應。

學童全程要以全英語進行萬聖節闖關活動，每個關卡由外師擔任關主。圖／嘉義市政府提供
學童全程要以全英語進行萬聖節闖關活動，每個關卡由外師擔任關主。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）和闖關學童合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）和闖關學童合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）和外籍老師一同合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）和外籍老師一同合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義 萬聖節 雙語教育

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