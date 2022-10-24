引進多功能複合式手術室 嘉基提升醫療服務

為提供民眾更精準、微創且有效率的醫療，嘉義基督教醫院智慧手術大樓正式啟用，引進雲嘉地區第一台雙向多軸複合式手術室，特別對相關醫療人進行訓練，設備人員皆到位，嘉基已準備好提供雲嘉鄉親醫學中心等級的服務。

嘉基表示，複合式手術室（Hybrid Operation Room）的優點，是將先進的影像檢查設備配置在開刀房裡，外科醫師在開刀時可以高品質影像進行即時定位，進行精確的手術切除或介入治療。其中醫療人員在儀器設備操作也很重要，運用設備輔助達到影像及手術同步整合的治療方式，可協助醫師更立即且精準評估手術效果，為了提升對新設備的熟悉度，嘉基舉辦數日的訓練，讓醫療人員對設備儀器操作能更上手。

嘉基手術室副主任醫師羅勝彬表示，嘉基雙向多功能複合式手術室和單軸式影像系統相較，特別針對介入性治療提供即時的正向、側向的X光影像，使其手術時間較於單軸式Hybrid OR縮短30%~40%，病人所需的顯影劑也較少。

醫師羅勝彬表示，為達精準、微創的治療目標，嘉基特別在複合式手術室內搭配全新術中導航系統，過去手術計畫是以醫師判讀影像為根據，之後在開刀房內藉由2D影像進行術後效果評估；嘉基複合式手術室內可利用雙軸式影像系統即時得到數位3D立體影像，輸入導航系統後可結合影像及導航的功能來幫助外科醫師手術前的模擬，達到較小的傷口與減少對正常組織結構的損傷，藉此提升微創手術的安全性與精準度。