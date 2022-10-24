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嘉縣首屆青創補助 扶植8家青創團隊帶來624萬產值效益

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣政府成功扶植的8家青創團隊，其6家創業啟動，深山茶緣商行翻轉傳統印象，開辦體驗活動傳承茶文化。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府成功扶植的8家青創團隊，其6家創業啟動，深山茶緣商行翻轉傳統印象，開辦體驗活動傳承茶文化。圖／嘉義縣政府提供

為扶植嘉義青年創業，縣政府勞工暨青年發展處首屆「青年創新創業獎勵補助計畫」，今日在縣府中庭辦扶植的8家青創團隊成果展，產出27項創業產品，帶來624.1萬元以上產值效益；縣長翁章梁說，年輕人最大的優點就是創意！

活動由勞青處長陳奕翰及嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍帶領8家青創團隊表演「Just Believe」熱鬧開場，編舞由青創團隊之一的食凡團隊負責，融合饒舌、手語及舞蹈等元素，展現創新帶點趣味的表演風格。

成果展中，有意向與青創團隊合作的廠商代表出席站台，包括禎祥食品、旺萊山文化園區、發現生機健康生活館、千葉連鎖餐飲集團、陽光皇后餐廳、瘋狂賣客旅行社等。

禎祥食品董事長張晁祥表示，企業有社會責任一起顧在地青年，協助具發展潛力的青創事業安穩在地扎根，創造「地方」與「人」的良性循環，吸引人口回流，達成回嘉目標。

成功扶植的8家青創團隊，6家創業啟動，包括有種創造工作室、稻浪泥染文創工作室、農讚有限公司、深山茶緣商行、芳興茶業及食凡商號，由中正大學學生創立的台式墨西哥捲餅。

2家經營優化包括，互蕙有限公司為總鋪師二代經營及宏展農業行銷科技有限公司，進階走向農企業，透過農產加值及行銷創新價值。

翁章梁表示，縣府打造友善創業環境，協助具發展潛力的青創事業在地扎根，透過縣府資金的挹注、媒合創業資源及提供相關輔導，分擔早期創業風險，希望鼓勵更多青年朋友留嘉或是返鄉創業。

勞青處長陳奕翰表示，為使青年在創業路上更有信心，將協助青年解決可能遇到的資金取得、市場行銷、產品開發等困難，提升嘉義青創競爭力。

嘉義縣政府成功扶植的8家青創團隊，其2家為經營優化，宏展農業行銷科技有限公司不再只是生產農產品，進階走向農企業，透過農產加值及行銷創新價值。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府成功扶植的8家青創團隊，其2家為經營優化，宏展農業行銷科技有限公司不再只是生產農產品，進階走向農企業，透過農產加值及行銷創新價值。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府成功扶植的8家青創團隊，2家為經營優化，互蕙有限公司為總鋪師二代經營，因應疫情求新求變，投入私房料理冷凍調理包研發。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府成功扶植的8家青創團隊，2家為經營優化，互蕙有限公司為總鋪師二代經營，因應疫情求新求變，投入私房料理冷凍調理包研發。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府成功扶植的8家青創團隊，其6家創業啟動，稻浪泥染文創工作室，注入環保理念，研發在地土壤染布技術。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府成功扶植的8家青創團隊，其6家創業啟動，稻浪泥染文創工作室，注入環保理念，研發在地土壤染布技術。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府勞工暨青年發展處首屆「青年創新創業獎勵補助計畫」，今日在縣府中庭辦成果展，27項創業產品，帶來624.1萬元以上產值效益。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府勞工暨青年發展處首屆「青年創新創業獎勵補助計畫」，今日在縣府中庭辦成果展，27項創業產品，帶來624.1萬元以上產值效益。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府勞青處長陳奕翰及嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍帶領8家青創團隊表演「Just Believe」熱鬧開場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府勞青處長陳奕翰及嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍帶領8家青創團隊表演「Just Believe」熱鬧開場。圖／嘉義縣政府提供

創業 青創 青年 翁章梁

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