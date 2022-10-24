聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣首屆青創補助 扶植8家青創團隊帶來624萬產值效益
為扶植嘉義青年創業，縣政府勞工暨青年發展處首屆「青年創新創業獎勵補助計畫」，今日在縣府中庭辦扶植的8家青創團隊成果展，產出27項創業產品，帶來624.1萬元以上產值效益；縣長翁章梁說，年輕人最大的優點就是創意！
活動由勞青處長陳奕翰及嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍帶領8家青創團隊表演「Just Believe」熱鬧開場，編舞由青創團隊之一的食凡團隊負責，融合饒舌、手語及舞蹈等元素，展現創新帶點趣味的表演風格。
成果展中，有意向與青創團隊合作的廠商代表出席站台，包括禎祥食品、旺萊山文化園區、發現生機健康生活館、千葉連鎖餐飲集團、陽光皇后餐廳、瘋狂賣客旅行社等。
禎祥食品董事長張晁祥表示，企業有社會責任一起顧在地青年，協助具發展潛力的青創事業安穩在地扎根，創造「地方」與「人」的良性循環，吸引人口回流，達成回嘉目標。
成功扶植的8家青創團隊，6家創業啟動，包括有種創造工作室、稻浪泥染文創工作室、農讚有限公司、深山茶緣商行、芳興茶業及食凡商號，由中正大學學生創立的台式墨西哥捲餅。
2家經營優化包括，互蕙有限公司為總鋪師二代經營及宏展農業行銷科技有限公司，進階走向農企業，透過農產加值及行銷創新價值。
翁章梁表示，縣府打造友善創業環境，協助具發展潛力的青創事業在地扎根，透過縣府資金的挹注、媒合創業資源及提供相關輔導，分擔早期創業風險，希望鼓勵更多青年朋友留嘉或是返鄉創業。
勞青處長陳奕翰表示，為使青年在創業路上更有信心，將協助青年解決可能遇到的資金取得、市場行銷、產品開發等困難，提升嘉義青創競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言