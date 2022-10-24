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民進黨未提台南副議長人選 謝龍介批權力傲慢：嫌票多

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨議員李文俊（前排左四）當選台南市副議長。記者鄭維真／攝影
國民黨議員李文俊（前排左四）當選台南市副議長。記者鄭維真／攝影

台南市議會今召開臨時會進行副議長補選，占多數席次的民進黨團未提名人選、也未出席，最後由國民黨議員李文俊獲23票當選。國民黨議員謝龍介痛斥，民進黨嫌票太多，內部分裂加上權力傲慢，對民進黨杯葛作為予以譴責。

民進黨團表示，議會預算沒審完，還勞師動眾改選有礙社會觀感，將把力氣用來拚下屆正副議長選舉。

台南市長黃偉哲受訪時說，尊重民進黨團的自主，依法一個月要改選，但每個政黨、議員都有自己的想法，議員本於自主選出信任的副議長，市府予以尊重，至於在剩下的任期，對於市政和議會推動，當然也是尊重副議長職權行使。

台南市議會今召開臨時會進行副議長補選，經2次流會後，終於在第3次人數達3分之1成會。

謝龍介指出，此次補選是依照地制法要在30日召開，民進黨嫌票太多，台南市鄉親對他們如此疼惜信任，竟全力杯葛要流會，不出席、不提人選，這就是標準的權力傲慢，非常不可取。

謝說，占多席次的民進黨提出人選一定會贏，但內部分裂，權力驕傲，他們認為台南市民不需被尊重，雖選出國民黨籍副議長，但對於民進黨這種作為予以譴責。

民進黨團總召劉米山表示，市議員的職責在於監督預算，幫市民看緊荷包，不必貪圖1個多月的副議長特別費，而勞師動眾改選，徒然浪費人民血汗錢，市議會沒審完預算，還要多拿1個多月的副議長津貼待遇，有礙社會觀感。

黨團22人，有15人都表示不應出席臨時會、不投票，有7人包括李偉智、陳碧玉、林志聰、蔡旺詮、陳秋萍、郭清華、唐碧娥等議員認為要參與補選，但民進黨團做成一致性決議，不出席不投票。

劉米山說，議長郭信良4年前帶著民進黨3名議員退黨跑票而以無黨籍身分當選，對民進黨團傷害記憶猶新，日前郭又表明會帶跑票議員來挺民進黨提名的副議長人選，黨團要拋棄暗室政治、不隨之起舞，且下屆正副議長選舉絕對不容許跑票行為，只要有人跑票，就送中央開除黨籍，並要求永遠不能再回民進黨。

認為民進黨應推派人選的議員蔡旺詮說，尊重黨團多數決，但他仍表達遺憾，不推人選是違反民主政治、政黨責任政治，應放下選舉、派系恩怨。

台南市議會民進黨團未針對副議長補選提出人選，表示會把力氣用在拚下屆正副議長選舉，且不容許再有跑票行為。記者鄭維真／攝影
台南市議會民進黨團未針對副議長補選提出人選，表示會把力氣用在拚下屆正副議長選舉，且不容許再有跑票行為。記者鄭維真／攝影

民進黨 台南市長 台南市選舉 2022大選 謝龍介

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