第1屆虎尾眷村漫畫大賽 古牆老磚上漫畫更有味

雲林縣第1屆虎尾眷村漫畫大賽，今天在建國眷1村頒獎，所有入圍作品特展也同步開幕，這場由雲林建國眷村再造協會主辦的漫畫大賽，總獎金高達13萬元，吸引全國創作者以虎尾眷村及在地文化素材創作投稿，作品多元豐富、大放異彩，古牆老磚上掛滿繽紛漫畫，別具風格。

雲林虎尾建國眷村為日治時期及國軍來台空軍發展歷史的見證場域，是國內少見的農村型眷村，104年登錄為聚落建築群，具備軍眷文化地景與農業自然景觀，是虎尾雙都心的文化觀光廊道。

文化部文化資源司和雲林建國眷村再造協會合辦這場漫畫大賽共12部作品入圍，作品分為日治時代、戰後空軍眷村及現代保存議題，透過作者創作，讓虎尾眷村有更多不同的文化詮釋，提供更有趣、好玩的眷村元素。

雲林建國眷村再造協會執行長魯紜湘指出，眷村漫畫大賽發想，來自於策劃人高丹華多年前曾聘請當時就讀雲科大學生陳小雅繪製插圖，完成第1本以漫畫記錄地方歷史《風中的黑籽菜：虎尾眷村的前世》及《我想守護的你》、《四個初夏的藍天》等作品。

縣府文觀副處長蘇建蒼表示，漫畫大賽讓沉重的歷史變得生動有趣，可輕鬆理解眷村文化和史實故事，以多元視角創造閱讀者共鳴。入圍作品特展即日起至12月15日止，歡迎民眾到現場來，以看漫畫的方式認識虎尾眷村。