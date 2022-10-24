等40年28地主全同意 台南官田這條路年底將發包

在各界奔走折衝下，台南市官田區28名地主無償提供土地，市道165線旁8公尺計畫道路預計年底發包，明年4月完工，地方說，已苦等40年，終於等到這一天，市府也說，這是市府與民間共同努力合作最佳典範。

這條計畫道路鄰近國3烏山頭交流道旁，現場為果園及房舍無對外通路，計畫道路寬約8米、長182公尺，工程經費約940萬元，28名地主同意無償提供，黃偉哲上午前往，聽取工務局長蘇金安簡報。多名地主說，等這一天已40年了，希望早日看到這條路開闢。

蘇金安說，該計畫道路工區位於烏山頭遺址敏感範圍內，已著手辦理考古遺址相關文化資產調查，須俟調查處理完後始可動工，預計可於今年底發包，約180個日曆天，黃偉哲說，希望汛期來臨前能在4月底前完工。