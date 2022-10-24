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補選出爐！國民黨議員李文俊獲23票 當選台南市副議長

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨台南市議員李文俊當選台南市副議長。記者鄭維真／攝影
國民黨台南市議員李文俊當選台南市副議長。記者鄭維真／攝影

台南市議會前副議長林炳利上月因病逝世，今天進行副議長補選，經兩次人數不足流會，第三次開會終於順利成會投票，最後由國民黨議員李文俊拿下23票當選。

市議會原訂今天上午10點進行副議長補選，國民黨團推出議員李文俊參選副議長，民進黨上周則決議不推派人選，今天甲動不出席。因第一次、第二次開會，占多席次的民進黨團甲動不出席，加上部分無黨籍議員也未出席，雙雙流會。

第三次開會出席人數達26人，超過法定3分之1人數成會，由於第一輪投票有29人未領取選票，未達過半，議會再進行第二輪多數決記名投票，最後李文俊以23票當選副議長。

議會投票結果，李文俊除了拿下國民黨15票之外，也獲得無黨籍吳禹寰、周奕齊、趙昆原、許又仁、黃麗招、杜素吟、陳昆和、曾信凱等8名議員支持。另外，無黨籍穎艾達利及時代力量林易瑩都投給自己。議長郭信良投無效票。

台南市議會今補選副議長，最後出席人數有26人。記者鄭維真／攝影
台南市議會今補選副議長，最後出席人數有26人。記者鄭維真／攝影
台南市議會今補選副議長，最後出席人數有26人。記者鄭維真／攝影
台南市議會今補選副議長，最後出席人數有26人。記者鄭維真／攝影

議員 國民黨 台南

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