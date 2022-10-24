吳鳳科大與宸源綠能今締結夥伴 培育雲嘉南電動車人才

為提供學生畢業無縫接軌就業職場，今天吳鳳科技大學與光陽工業嘉義區經銷商宸源綠能股份有限公司簽約進行產學合作人才培育，由吳鳳科大校長蔡宏榮與嘉義宸源綠能公司總經理李珮頎代表出席，締結夥伴關係共享產學合作資源。

總經理李珮頎表示，公司將全力提供IONEX電動車設備，協助吳鳳科大車輛系進行人才集訓、實務教學與實習研究使用，共同培育車輛修護及經營管理專才，並發展成雲嘉南電動車人才培育之中心。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，為提供學子寬敞空間與多功能教學用途，校方投資約7300萬元興建「APOLLO航太車輛館」，以培育車輛與航太製造領域的專業技術人才。

蔡宏榮指出，館內儀器設備有車輛動力檢測設施，包含汽車底盤動力計及機車底盤馬力計，還有汽車修護甲、乙級設備等，目前甲級檢定考場申請中，若通過將是南部地區唯一甲級檢定考場。