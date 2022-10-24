台南市府工程開挖民宅塌陷 住戶氣：人差點死在裡面

台南市永康區高速二街旁民宅住戶指控工務局工程挖擋土牆，前天下午造成崩塌「人差點死在裡面」，市議員林燕祝接獲陳情、今天會同工務局等單位勘查，要求盡快解決問題與後續賠償。林燕祝質疑施工前未鑑定鄰房現況有疏失；工務局表示，半個月完成擋土牆，先做好基礎保護，再著手屋內毀損修繕，連同在外租賃費用，將要求承包商負責。

余姓住戶表示，她們一家3人同住，前天房子崩塌，由於僅她在家，差點「死在屋子裡面出不來，後來是用哭的跑出來」，因鐵門嚴重變形沒辦法開啟，牆壁整個垮下，一開始在裡面喊求救時，沒有人聽到，後來是有施工單位人員聽到她的求救聲，才有人拿電鋸把鎖鋸開，她才能幸運逃出來，現在想起還是心有餘悸。

她質疑，建築物一層平房，為何施工高度卻挖了一樓半之高，比原路邊的地面還低，房子旁邊原來有圍牆與植栽，施工時卻直接挖走大量的土、整個地基都掏空，崩塌也沒有疏散在房屋裡面的人員，施工時基本的安全措施也沒做好，是很大的疏失，廠商卻在事發後拿三萬元她要她暫時先不要住在這個地方，讓她感覺像在逃難一樣。

市府為改善大灣交流道壅塞問題、新增「高速公路往南側車道機車專用道」，疑因施工不當造成緊鄰一戶房屋嚴重崩塌，民眾有家歸不得。

工務局表示，包商的疏失會請包商處理，先將擋土牆做好，該回填就回填，後再評估屋內損害狀況，如果太嚴重就直接打掉重新施作，目前暫住在外與後續修繕的費用都會要包商一併處理。