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嘉義縣義竹鄉龍蛟村民集資296萬 整修入口龍興廟牌樓

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉龍蛟村進村路口，因舊牌樓年久未修，今年2月整修，10月23日落成完工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義竹鄉龍蛟村進村路口，因舊牌樓年久未修，今年2月整修，10月23日落成完工。圖／嘉義縣政府提供

牌樓是村莊入口指標，嘉義縣義竹鄉龍蛟村進村路口，因舊牌樓年久未修，今年2月進行整修，昨天落成完工，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘及義竹鄉長黃阿家等人出席祭祀，與地方鄉親同慶。

龍興廟牌樓因年久未修，水泥經常剝落，為避免砸傷民眾，庄內村民今年2月開始集資順利動工，共募得296萬元進行牌樓整修。

縣長翁章梁表示，牌樓是村落重要的精神象徵，全新的牌樓能夠落成揭牌，歸功於村落眾人努力集資，不僅為牌樓盡一份心力，也象徵為神明付出，也讓整個村落顯得更有精神。

據地方文史紀載，嘉義縣義竹鄉龍蛟村在清乾隆時期，已集結成聚落，光緒19年居民前往南鯤鯓代天府供迎五府千歲，民眾出資在村落東郊，今龍蛟分校東邊台糖土地上，興建王爺廟，而「龍興廟」成為村落的百年信仰中心。

嘉義縣義竹鄉龍蛟村進村路口，因舊牌樓年久未修，今年2月整修，10月23日落成完工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義竹鄉龍蛟村進村路口，因舊牌樓年久未修，今年2月整修，10月23日落成完工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義竹鄉龍蛟村進村路口，因舊牌樓年久未修，今年2月整修，10月23日落成完工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義竹鄉龍蛟村進村路口，因舊牌樓年久未修，今年2月整修，10月23日落成完工。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁

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