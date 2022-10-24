嘉義縣義竹鄉龍蛟村民集資296萬 整修入口龍興廟牌樓

牌樓是村莊入口指標，嘉義縣義竹鄉龍蛟村進村路口，因舊牌樓年久未修，今年2月進行整修，昨天落成完工，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘及義竹鄉長黃阿家等人出席祭祀，與地方鄉親同慶。

龍興廟牌樓因年久未修，水泥經常剝落，為避免砸傷民眾，庄內村民今年2月開始集資順利動工，共募得296萬元進行牌樓整修。

縣長翁章梁表示，牌樓是村落重要的精神象徵，全新的牌樓能夠落成揭牌，歸功於村落眾人努力集資，不僅為牌樓盡一份心力，也象徵為神明付出，也讓整個村落顯得更有精神。