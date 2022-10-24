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台南副議長補選！藍綠甲動沙盤推演 第1次流會11時再開
台南市議會今天上午10點召開臨時會補選副議長，第1次開會僅8人出席，未達法定2分之1出席人數28人，議長郭信良宣布11點再開第2次會。
前副議長林炳利上月底因病逝世，議會依規定在今天召開臨時會補選，須在今天完成選舉、宣誓就職。國民黨團、民進黨團上周均祭甲動開黨團會議，國民黨團推舉議員李文俊參選副議長，民進黨團則決議不推人選。
民進黨團、國民黨團今天上午10點再紛祭甲級動員開黨團會議，針對補選投票過程沙盤推演。
議會指出，第一次開會須2分之1出席人數28人，若1次流會後，第2次也須2分之1出席，若再流會，僅要3分之1出席人數19人就能開會，會議需當天完成。投票第1輪需過半數，第2輪採多數決。
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