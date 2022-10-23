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黃敏惠「勇媽教育家長志工後援會」成立 喊教育再扎根

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
國民黨嘉義市長黃敏惠（前），今天成立勇媽教育家長志工後援會。圖／黃敏惠競選總部提供
國民黨嘉義市長黃敏惠（前），今天成立勇媽教育家長志工後援會。圖／黃敏惠競選總部提供

拚連任的國民黨嘉義市長黃敏惠今天於鈺通飯店成立「勇媽教育家長志工後援會」，由嘉市家長協會號召組成，成員來自各級學校家長會、志工團等；黃敏惠授旗給會長陳國慶，表示會將教育再扎根，嘉市一定會不一樣。

陳國慶說，「市長保護我們的孩子，我們在艱難的時候，也站出來保護市長」，關鍵的最後一哩路，後援會將併肩和市長向前行；市府教育處處長林立生表達感謝，說黃市長為了讓嘉市的教育環境更好，總是義無反顧的支持。

「謝謝各位志工的加入，你們是照亮這座城市的光！」黃敏惠表示，嘉市的教育能做的好，是因為有一群參與但不干預的家長及志工們，而能夠吸引家長志工陪伴的，是各界努力的教育夥伴；讓教育再扎根、讓這一道光深根在每一個角落，嘉市一定會不一樣，嘉市的小孩一定會比別人更好，進而去影響別人，去影響這個世界，走出要走的路。

黃敏惠也說，提出「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」的教育願景，經過長時間的努力，成功展現嘉市五星級的教育優點與特色。

今出席的包括嘉市教育家長志工後援會總會長陳國慶、東區會長呂明鍾、西區會長簡彰廷、志工團團長鄭麗惠、總幹事林宗志、前副市長李錫津、南華大學林辰璋副校長、嘉義高中退休校長劉永堂、各校代表等，現場擠滿支持者。

黃敏惠競選總部表示，嘉市是全國首創班級教室全面裝設冷氣，引領成為全面推動的國家型教育政策，另也推智慧學生證、一校一特色教育策略等；教育領域的支持者，明天成立「體育界挺勇媽後援會」、27日成立「補教界挺勇媽後援會」。

國民黨嘉義市長黃敏惠（前排右一），今天成立勇媽教育家長志工後援會，會長為嘉市家長協會理事長陳國慶（前排右二）。圖／黃敏惠競選總部提供
國民黨嘉義市長黃敏惠（前排右一），今天成立勇媽教育家長志工後援會，會長為嘉市家長協會理事長陳國慶（前排右二）。圖／黃敏惠競選總部提供
國民黨嘉義市長黃敏惠，今天成立勇媽教育家長志工後援會。圖／黃敏惠競選總部提供
國民黨嘉義市長黃敏惠，今天成立勇媽教育家長志工後援會。圖／黃敏惠競選總部提供
國民黨嘉義市長黃敏惠（左），今天成立勇媽教育家長志工後援會，授旗給會長也是嘉市家長協會理事長陳國慶。圖／黃敏惠競選總部提供
國民黨嘉義市長黃敏惠（左），今天成立勇媽教育家長志工後援會，授旗給會長也是嘉市家長協會理事長陳國慶。圖／黃敏惠競選總部提供
國民黨嘉義市長黃敏惠今天成立勇媽教育家長志工後援會。圖／黃敏惠競選總部提供
國民黨嘉義市長黃敏惠今天成立勇媽教育家長志工後援會。圖／黃敏惠競選總部提供

2022大選 嘉義市選舉 黃敏惠

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