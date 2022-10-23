台南山上花園水道博物館實境解謎 親子更認識水資源

台南山上花園水道博物館舉辦「自有水以來：山上水生活」特展，讓參加活動親子更認識水道功能及重要性，且11月12、13日在北門區台灣烏腳病醫療紀念館，將辦理推廣教育活動，有興趣者可關注水道館粉絲專頁報名，網址https://waterworks.tainan.gov.tw

上述活動與成大歷史學系合辦，闖關遊戲由成功大學歷史學系學生設計腳本，配合館方歷史場域再現（AR）科技，安排在水道博物館內幾處指標景點，先透過傳統「挑水」活動，讓參與活動的小朋友親身經歷，小朋友挑著沉重的礦泉水，步履蹣跚地前進，直呼以前喝水好辛苦。

且水中夾帶各種細菌，主辦單位透過日本、英國相關繪本，說明水中潛藏危機，邀大家透過畫筆，把藏在顯微鏡內無以名狀妖怪都畫出來，讓參加親子知道飲水與衛生重要關係，透過手機擴增實境畫面，了解水道員工工作流程。

水道博物館說，不只國外，台灣沿海地區早年也因水汙染而產生怪病；如台南北門曾是烏腳病好發地區，經查，因居民長期引用含砷汙染深井水，後來廣設自來水管線後，病況因自來水普及而漸漸消失。