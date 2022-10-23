快訊

新北26歲男一開門就氣爆傷勢最重 發現「不明黃色粉末」疑火藥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南山上花園水道博物館實境解謎 親子更認識水資源

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館辦實境解謎，讓親子更認識水資源。圖／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館辦實境解謎，讓親子更認識水資源。圖／山上花園水道博物館提供

台南山上花園水道博物館舉辦「自有水以來：山上水生活」特展，讓參加活動親子更認識水道功能及重要性，且11月12、13日在北門區台灣烏腳病醫療紀念館，將辦理推廣教育活動，有興趣者可關注水道館粉絲專頁報名，網址https://waterworks.tainan.gov.tw

上述活動與成大歷史學系合辦，闖關遊戲由成功大學歷史學系學生設計腳本，配合館方歷史場域再現（AR）科技，安排在水道博物館內幾處指標景點，先透過傳統「挑水」活動，讓參與活動的小朋友親身經歷，小朋友挑著沉重的礦泉水，步履蹣跚地前進，直呼以前喝水好辛苦。

且水中夾帶各種細菌，主辦單位透過日本、英國相關繪本，說明水中潛藏危機，邀大家透過畫筆，把藏在顯微鏡內無以名狀妖怪都畫出來，讓參加親子知道飲水與衛生重要關係，透過手機擴增實境畫面，了解水道員工工作流程。

水道博物館說，不只國外，台灣沿海地區早年也因水汙染而產生怪病；如台南北門曾是烏腳病好發地區，經查，因居民長期引用含砷汙染深井水，後來廣設自來水管線後，病況因自來水普及而漸漸消失。

館方指出，為了持續深化「水資源」議題，水道博物館將與同具有「水故事」的台灣烏腳病醫療紀念館合作，11月12、13日在烏腳病醫療紀念館登場，歡迎各界參與。

台南山上花園水道博物館辦實境解謎，讓親子更認識水資源。圖／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館辦實境解謎，讓親子更認識水資源。圖／山上花園水道博物館提供

博物館 紀念館 台南 親子

相關新聞

台南山上花園水道博物館實境解謎 親子更認識水資源

台南山上花園水道博物館舉辦「自有水以來：山上水生活」特展，讓參加活動親子更認識水道功能及重要性，且11月12、13日在北...

南市教師團體向候選人提10大訴求 降低師生比、中小校長遴選民主化

台南市教師組織今天向市議員、市長市長候選人提出十大教育政策訴求，共有20多人簽署，內容包含降低班級人數及師生比、中小學校...

推廣全民運動 台南將軍公所射飛鏢比賽掀熱潮

台南市將軍區公所今在馬沙溝李聖宮前廣場舉行飛鏢錦標賽，吸引不少鄉親報名，這項賽事老少咸宜，許多人賽後意猶未盡，公所推廣全...

要選的幾乎全到齊 2022鵝香下營嘉年華飄政治味

2022鵝香下營商圈嘉年華活動今在台南下營上帝廟前登場，共有約200攤位匯集熱鬧滾滾，除市長黃偉哲逐一向各上架問候，要參...

虎尾「糖都甜蜜祭」市集 哈日三溫糖甜點風靡全場

雲林糖都虎尾年度盛事「糖都甜蜜祭」今天在虎尾糖廠同心公園內盛大舉行，今年度擴大辦理甜蜜祭，號召全台40間甜點店家，利用本...

嘉義布袋小確幸沙灘200人秋季大淨灘 清出2.2公噸蚵殼

嘉義秘境布袋小確幸沙灘，由布袋晨泳協會長方水添帶領長期認養固沙護灘，前天下午嘉義縣環保局邀在地企業、學校及公私立團體共同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。