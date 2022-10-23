南市教師團體向候選人提10大訴求 降低師生比、中小校長遴選民主化

台南市教師組織今天向市議員、市長市長候選人提出十大教育政策訴求，共有20多人簽署，內容包含降低班級人數及師生比、中小學校長遴選民主化等。台南市政府副秘書長王揚智代表黃偉哲表示，會視市府財政狀況逐一達成，並與中央合作，申請相關補助。

台南市教育產業工會、台南市教師會今年暑假期間，先針對十大訴求辦理票選活動，選出3項最受重視且急需改善的問題，前3名分別是降低班級人數及師生比、落實行政減量、降低代理教師比例並給予代理教師完整聘期。

在記者會之前，教師組織幹部群陸續拜訪多名市長及議員候選人，向他們闡述各項議題的重要性，獲得多名候選人的支持，簽署認同教師組織教育政策並承諾當選後會協助推動與監督。

目前已簽署的市長候選人分別是許忠信、吳炳輝，議員候選是朱正軒、沈震東、姚正玉、王家貞、林易瑩、蔡筱薇、林美燕、李啟維、李偉智、蔡旺詮、林冠維、陳怡珍、許又仁、李宗翰、許至椿、曾培雅、李中岑、周奕齊、周麗津、林瑋、蔡明峰、洪岳銘、李鎮國。

市長候選人黃偉哲、謝龍介因行程關係都未能參加，不過，王揚智代表市長參加，他說，日前教師組織拜訪時所提的教育政策，市府會視財政狀況逐一達成，並與中央合作，申請相關補助。

教育產業工會理事長陳葦芸表示，教師組織所提出的政策訴求，攸關未來教育品質、學生權益與教學專業，教育不分藍綠，教育要進步，需要市府團隊的支援，需要議員的監督，「您挺教育，組織挺你」，歡迎更多候選人將教師組織所提的政策訴求納入自己教育政見，共同重視台南市的教學品質，解決台南市的教學困境。