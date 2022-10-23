累積7年口碑 南市後壁「田間玩很大」 越辦越有趣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
民眾漫步田間情形。圖／台南市政府觀旅局提供
民眾漫步田間情形。圖／台南市政府觀旅局提供

台南市後壁區「田間玩很大」活動今年登場，累積7年好口碑，吸引不少遊客慕名而來，開心在農田體驗各項農業特色，主辦單位推廣農村觀光特色，越來越受到外界歡迎。

「田間玩很大」活動今天在後壁區長短樹公園熱鬧登場，以「稻香蔗甜玩藝去」為主題，串聯台南好米季活動，除在田間進行趣味闖關活動與超人氣Line貼圖「貓貓蟲咖波」彩繪稻田打卡拍照，也品嘗在地優質好米。

台南市副市長趙卿惠、農糧署南區分署長羅正宗、後壁區長黃炳元、市議員張世賢、市議員沈家鳳等人到場為活動揭開序幕，現場進行封「紙箱窯」及健走啟動儀式。

活動內容上午以田間健走為主題，並在動線上設置「健稻你藝術特區」、「糖鐵線上我和你」、「碰糖製作體驗」、「觀米什麼事闖關」…等休憩點，讓遊客邊健走邊遊戲；中餐享用「紙箱窯」料理，將國產好米、土雞、雞蛋及在地食蔬，以科學、簡易又趣味的紙箱窯加熱烘烤；下午則到台南好米季的咖波稻田彩繪朝聖打卡，最後到後壁新秘境合鴨藝術園地體驗彩繪米袋，可帶回1公斤台南越光米。

趙卿惠表示，「田間玩很大」自從2016年舉辦以來，今年已是第七年，因利用農村純樸元素發展出懷舊又親切的田園觀光風格，每年都受到民眾熱烈歡迎，今年更搭配「台南好米季-咖波稻田彩繪」活動，並挑選在環境優美的長短樹公園，希望能讓活動更精彩。

觀旅局長郭貞慧、台南市無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，「田間玩很大」每年有不少重覆回流參與的遊客，更有從桃園、台中、高雄等外縣市特地前來報名遊客，已成為長短樹（頂長）社區年度盛事，希望利用農村原有素材，讓更多遊客體驗傳統農村童趣。

累積7年口碑，南市後壁「田間玩很大」今天登場。圖／台南市政府觀旅局提供
累積7年口碑，南市後壁「田間玩很大」今天登場。圖／台南市政府觀旅局提供
累積7年口碑，南市後壁「田間玩很大」今天登場，遊客開心享用紙箱窯土雞鮮魚等料理。圖／台南市政府觀旅局提供
累積7年口碑，南市後壁「田間玩很大」今天登場，遊客開心享用紙箱窯土雞鮮魚等料理。圖／台南市政府觀旅局提供

台南 稻米

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