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推廣全民運動 台南將軍公所射飛鏢比賽掀熱潮
台南市將軍區公所今在馬沙溝李聖宮前廣場舉行飛鏢錦標賽，吸引不少鄉親報名，這項賽事老少咸宜，許多人賽後意猶未盡，公所推廣全民運動用意，也順勢達到宣傳效果。
將軍區公所今辦理「將軍區111年飛鏢錦標賽暨健康生活宣導活動」推廣，市府民政局長姜淋煌代表市長黃偉哲主持開鏢儀式，現場區公所另安排磁吸飛鏢小遊戲，讓未參賽大小朋友可盡情體驗飛鏢的樂趣，也配合虱目魚產季提供虱目魚丸湯供民眾品嘗。
將軍區長洪聰發指出，飛鏢入門簡單、器材輕便，休閒娛樂性高，區公所自103年將其列為區特色體育競賽活動推展至今，每年吸引許多民眾揪團參加，去年因疫情停辦，今年期盼藉由活動讓更多人認識飛鏢運動。
公所說，飛鏢運動需要高度專注力與協調性，本次比賽分為社會組、學生組，採取雙敗淘汰制進行。社會組、學生組各錄取前3名隊伍，另外就個人成績，社會組、學生組依據單局個人最高分錄取前6名。
比賽成績如下：社會團體組：第1名壯杰隊、第2名樂觀宇宙人B隊、第3名西港排球同好會隊。社會個人組：第1名陳炳宏、第2名王信卜、第3名陳信源、第4名沈國榮、第5名陳聰賓、第6名吳世全。學生團體組：第1名小豬飛刀（將中）隊、第2名柱子（將中）隊、第3名一胖四瘦（長平）隊。學生個人組：第1名吳秉洋、第2名陳唯承、第3名陳恩、第4名林秉威、第5名邱鐘賢、第6名陳宏品。
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