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台南水道博物館實境解謎 推廣認識水資源

中央社／ 台南23日電

台南山上花園水道博物館搭配首度舉辦的特展「自有水以來：山上水生活」，推出實境解謎闖關遊戲，盼讓參加者透過挑水、彩繪病菌及重現淨水流程等方式，更了解水資源的重要。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，闖關遊戲由規畫特展的成功大學歷史學系學生設計腳本，配合館方歷史場域再現AR科技，安排在水道博物館內幾處指標景點，透過傳統「挑水」活動，讓參與活動的小朋友親身經歷，不少小朋友挑著沉重的礦泉水，直呼以前的人要喝水真的好辛苦。

台南市文化局指出，主辦單位透過日本、英國相關繪本，說明水中夾帶的各種細菌，邀請參加者透過畫筆，把藏在顯微鏡內的「妖怪」都畫出來；並以手機擴增實境畫面，重現水道員工的工作流程，協助想要安裝自來水的家庭獲得乾淨水源。

台南市文化局指出，台灣沿海地區曾發生過因水汙染而產生的怪病，有鹽鄉之稱的台南市北門區，曾是烏腳病好發地區，居民因喝了受砷汙染的深井水，罹患像黑蛇般亂竄的「烏乾蛇」，後來在廣設自來水管線後，疾病才漸漸受到控制。

台南市文化局指出，水道博物館將與同具有「水故事」的台灣烏腳病醫療紀念館串連合作，在11月12、13日在北門區烏腳病醫療紀念館舉辦推廣教育活動，有興趣的民眾可關注水道博物館粉絲專頁。

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