快訊

虎尾警分局辦案追到台中清水 小隊長被歹徒開車撞傷

NBA／78次大三元平張伯倫中鋒紀錄 約柯奇領金塊挫雷霆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要選的幾乎全到齊 2022鵝香下營嘉年華飄政治味

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2022鵝香下營嘉年華活動上午到場，台南市長黃偉哲（中）到各攤位幫業者招呼生意。記者謝進盛／攝影
2022鵝香下營嘉年華活動上午到場，台南市長黃偉哲（中）到各攤位幫業者招呼生意。記者謝進盛／攝影

2022鵝香下營商圈嘉年華活動今在台南下營上帝廟前登場，共有約200攤位匯集熱鬧滾滾，除市長黃偉哲逐一向各上架問候，要參選的各市議員、里長幾乎全到場，會場流露濃濃選味。

這項活動結合市府經發、農業、觀旅局及下營商圈、新下營夜市自治會、下營區農會、下營區公所與青農辦理，民眾採買100元可憑發票，至台南購物節官網登錄獲得抽獎序號，活動也特別與中華民國養鵝協會及在地十大鵝肉店家合作，推出捐發票換鵝香劵活動，促進下營鵝肉公路鵝肉消費，也鼓勵大家化愛心做慈善經濟。

包括市長黃偉哲、市議員候選人陳秋宏、尤榮智、吳通龍、郭秀珠及多名里長候選人也趕至，希望藉由與黃偉哲同框，增加曝光機會，旁邊助理忙發放口罩、面紙等文宣小物，用意不言可喻。

黃偉哲表示，感謝市民對下營商圈嘉年華活動的支持，也感謝下營商圈、夜市自治會、下營區農會團結合作，首次封街舉辦這場盛大嘉年華，包含百家好店、伴手禮協會、有機農特產品、古早味童玩、手作DIY活動等，現場超過200個市集攤位，還有抽獎活動，希望每遊客滿載而歸。

經發局長陳凱凌表示，感謝新下營夜市自治會、下營區農會、下營上帝廟等在地團體捐贈累積超過10萬元摸彩品，搭配活動邀請特色樂團、變臉表演、街頭魔術及鄉村農場綜藝秀助陣，由商圈壓軸舉辦摸彩送好禮活動，最大獎為價值超過1萬5000元下營手工蠶絲被。

2022鵝香下營嘉年華活動上午到場，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
2022鵝香下營嘉年華活動上午到場，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
2022鵝香下營嘉年華活動上午到場，台南市長黃偉哲（左二）到各攤位幫業者招呼生意。記者謝進盛／攝影
2022鵝香下營嘉年華活動上午到場，台南市長黃偉哲（左二）到各攤位幫業者招呼生意。記者謝進盛／攝影
2022鵝香下營嘉年華活動上午到場，投入選戰各候選人幾乎全到齊，會場飄政治味。記者謝進盛／攝影
2022鵝香下營嘉年華活動上午到場，投入選戰各候選人幾乎全到齊，會場飄政治味。記者謝進盛／攝影

2022大選 台南市選舉 黃偉哲

延伸閱讀

陳亞蘭奪金鐘視帝寫歷史 《嘉慶君遊臺灣》在這裡拍攝

台南市議員候選人朱正軒總部成立 籲守住永康關鍵席次

台南市議員鄭佳欣成立競選總部 黃偉哲與五立委力挺

影／洪奇昌公益晚宴58桌 陳時中出席喊棄保都是謠言

相關新聞

要選的幾乎全到齊 2022鵝香下營嘉年華飄政治味

2022鵝香下營商圈嘉年華活動今在台南下營上帝廟前登場，共有約200攤位匯集熱鬧滾滾，除市長黃偉哲逐一向各上架問候，要參...

虎尾「糖都甜蜜祭」市集 哈日三溫糖甜點風靡全場

雲林糖都虎尾年度盛事「糖都甜蜜祭」今天在虎尾糖廠同心公園內盛大舉行，今年度擴大辦理甜蜜祭，號召全台40間甜點店家，利用本...

嘉義布袋小確幸沙灘200人秋季大淨灘 清出2.2公噸蚵殼

嘉義秘境布袋小確幸沙灘，由布袋晨泳協會長方水添帶領長期認養固沙護灘，前天下午嘉義縣環保局邀在地企業、學校及公私立團體共同...

全台SNOOPY趣味積木競賽抵嘉 搭SNOOPY熱潮市府行銷農村

全台第一場SNOOPY積木競賽今天下午於秀泰生活嘉義店熱鬧展開，吸引超過150組隊伍參加，許多親子熱情參與競賽，嘉義市政...

多元族群文化饗宴 嘉市移民節熱鬧登場

嘉義市政府今天於中央廣場舉行「愛嘉新幸福•宜居好生活」移民節活動，各國移民代表盛裝出席，嘉義市副市長陳淑慧到場同歡並頒發...

口湖納骨塔前施設光電基樁 鄉民抗議「破壞風水」工程喊停

雲林縣口湖鄉最近在靠近成龍納骨塔的前方，動工施設太陽能基樁，引起部分鄉民疑慮，憂心破壞風水，有人掛布條表達不滿；口湖鄉公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。