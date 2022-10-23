要選的幾乎全到齊 2022鵝香下營嘉年華飄政治味

2022鵝香下營商圈嘉年華活動今在台南下營上帝廟前登場，共有約200攤位匯集熱鬧滾滾，除市長黃偉哲逐一向各上架問候，要參選的各市議員、里長幾乎全到場，會場流露濃濃選味。

這項活動結合市府經發、農業、觀旅局及下營商圈、新下營夜市自治會、下營區農會、下營區公所與青農辦理，民眾採買100元可憑發票，至台南購物節官網登錄獲得抽獎序號，活動也特別與中華民國養鵝協會及在地十大鵝肉店家合作，推出捐發票換鵝香劵活動，促進下營鵝肉公路鵝肉消費，也鼓勵大家化愛心做慈善經濟。

包括市長黃偉哲、市議員候選人陳秋宏、尤榮智、吳通龍、郭秀珠及多名里長候選人也趕至，希望藉由與黃偉哲同框，增加曝光機會，旁邊助理忙發放口罩、面紙等文宣小物，用意不言可喻。

黃偉哲表示，感謝市民對下營商圈嘉年華活動的支持，也感謝下營商圈、夜市自治會、下營區農會團結合作，首次封街舉辦這場盛大嘉年華，包含百家好店、伴手禮協會、有機農特產品、古早味童玩、手作DIY活動等，現場超過200個市集攤位，還有抽獎活動，希望每遊客滿載而歸。