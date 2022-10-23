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虎尾「糖都甜蜜祭」市集 哈日三溫糖甜點風靡全場
雲林糖都虎尾年度盛事「糖都甜蜜祭」今天在虎尾糖廠同心公園內盛大舉行，今年度擴大辦理甜蜜祭，號召全台40間甜點店家，利用本土「三溫糖」開發特色甜品，頂級超綿的棉花糖、傳統融合現代的爆米香及美食餐車，民眾徜徉在同心公園內的林木裡，一同野餐聽音樂，享受城市森林的優閒午後。
雲林地方產業文化創生協會理事長也是知名虎珍堂糕點負責人林進誠表示，「三溫糖」是虎尾糖廠使用本土甘蔗，以初榨甘蔗汁蒸發完的第一道結晶糖，利用獨家「蔗汁噴霧技術」，製作出來的台糖三溫糖帶有天然豐富的蔗香及些許焦香味。精選全台灣40間甜點店家利用本土三溫糖開發特色甜品，更還有手作、文創甜點體驗，教大家製作好吃又健康的甜點，更邀請知名的「足英台三聲道磅米芳」阿華師與民眾同樂，更加開糖廠文物館導覽場次，推廣糖業文化。
林進誠說，已有百年歷史的虎尾糖廠同心公園，早年為糖廠員工休閒場所，甜蜜祭復刻百年前的休閒活動，邀請民眾一同來野餐聽音樂，由農村武裝青年、淺堤、芒果醬、史東等多組獨立樂團輪番表演，活動到今天下午截止。
「糖都甜蜜祭」邀請行政院雲嘉南服務中心執行長許根尉主持開幕，市集吸引大批民眾購買各種市面買不到的風味糖，綠草如茵的草地，更有許多人席而坐，一家人同享假日優閒，許根尉表示，在地方文創團體努力下，虎尾糖廠周邊打造美術館、小旅行、展覽、參與街道復興據點，歡迎大家來品賞風味絕佳的三溫糖並認識發掘虎尾糖都小鎮的美好，近期內最精彩的虎尾毛巾巾彩節即將登場，大家拭目以待。
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