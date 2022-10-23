快訊

5層透天宅外牆驚見「巨大象棋盤」 內行曝弦外之音：他帥死了

夜店知名DJ「愛吹倫」涉販毒 警逮捕搜出大麻、搖頭丸

強化腿部、維持心肺功能 專家授延緩老化的居家肌力訓練

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎尾「糖都甜蜜祭」市集 哈日三溫糖甜點風靡全場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾「糖都甜蜜祭」市集開幕，哈日三溫糖各式甜點風靡全場，草地野餐全家同享溫馨和甜蜜。記者蔡維斌／攝影
虎尾「糖都甜蜜祭」市集開幕，哈日三溫糖各式甜點風靡全場，草地野餐全家同享溫馨和甜蜜。記者蔡維斌／攝影

雲林糖都虎尾年度盛事「糖都甜蜜祭」今天在虎尾糖廠同心公園內盛大舉行，今年度擴大辦理甜蜜祭，號召全台40間甜點店家，利用本土「三溫糖」開發特色甜品，頂級超綿的棉花糖、傳統融合現代的爆米香及美食餐車，民眾徜徉在同心公園內的林木裡，一同野餐聽音樂，享受城市森林的優閒午後。

雲林地方產業文化創生協會理事長也是知名虎珍堂糕點負責人林進誠表示，「三溫糖」是虎尾糖廠使用本土甘蔗，以初榨甘蔗汁蒸發完的第一道結晶糖，利用獨家「蔗汁噴霧技術」，製作出來的台糖三溫糖帶有天然豐富的蔗香及些許焦香味。精選全台灣40間甜點店家利用本土三溫糖開發特色甜品，更還有手作、文創甜點體驗，教大家製作好吃又健康的甜點，更邀請知名的「足英台三聲道磅米芳」阿華師與民眾同樂，更加開糖廠文物館導覽場次，推廣糖業文化。

林進誠說，已有百年歷史的虎尾糖廠同心公園，早年為糖廠員工休閒場所，甜蜜祭復刻百年前的休閒活動，邀請民眾一同來野餐聽音樂，由農村武裝青年、淺堤、芒果醬、史東等多組獨立樂團輪番表演，活動到今天下午截止。

「糖都甜蜜祭」邀請行政院雲嘉南服務中心執行長許根尉主持開幕，市集吸引大批民眾購買各種市面買不到的風味糖，綠草如茵的草地，更有許多人席而坐，一家人同享假日優閒，許根尉表示，在地方文創團體努力下，虎尾糖廠周邊打造美術館、小旅行、展覽、參與街道復興據點，歡迎大家來品賞風味絕佳的三溫糖並認識發掘虎尾糖都小鎮的美好，近期內最精彩的虎尾毛巾巾彩節即將登場，大家拭目以待。

虎尾「糖都甜蜜祭」市集開幕，哈日三溫糖各式甜點風靡全場，滿足年輕人味蕾。記者蔡維斌／攝影
虎尾「糖都甜蜜祭」市集開幕，哈日三溫糖各式甜點風靡全場，滿足年輕人味蕾。記者蔡維斌／攝影
虎尾「糖都甜蜜祭」市集開幕，哈日三溫糖各式甜點風靡全場。記者蔡維斌／攝影
虎尾「糖都甜蜜祭」市集開幕，哈日三溫糖各式甜點風靡全場。記者蔡維斌／攝影

延伸閱讀

地震要讓廠商充分應變 中科虎尾園區舉辦災害應變演練

隔20年！雲林接辦全運會 張麗善曝光虎尾將蓋「這個」

女網友爆料雲林檢察官在宿舍強暴她？法務部：已著手了解

紫薯旋風！麥當勞甜品站限定2款絕美「紫薯味霜淇淋」，香甜紫薯＋蛋捲冰淇淋，視覺與味覺的神仙組合

相關新聞

虎尾「糖都甜蜜祭」市集 哈日三溫糖甜點風靡全場

雲林糖都虎尾年度盛事「糖都甜蜜祭」今天在虎尾糖廠同心公園內盛大舉行，今年度擴大辦理甜蜜祭，號召全台40間甜點店家，利用本...

嘉義布袋小確幸沙灘200人秋季大淨灘 清出2.2公噸蚵殼

嘉義秘境布袋小確幸沙灘，由布袋晨泳協會長方水添帶領長期認養固沙護灘，前天下午嘉義縣環保局邀在地企業、學校及公私立團體共同...

全台SNOOPY趣味積木競賽抵嘉 搭SNOOPY熱潮市府行銷農村

全台第一場SNOOPY積木競賽今天下午於秀泰生活嘉義店熱鬧展開，吸引超過150組隊伍參加，許多親子熱情參與競賽，嘉義市政...

多元族群文化饗宴 嘉市移民節熱鬧登場

嘉義市政府今天於中央廣場舉行「愛嘉新幸福•宜居好生活」移民節活動，各國移民代表盛裝出席，嘉義市副市長陳淑慧到場同歡並頒發...

口湖納骨塔前施設光電基樁 鄉民抗議「破壞風水」工程喊停

雲林縣口湖鄉最近在靠近成龍納骨塔的前方，動工施設太陽能基樁，引起部分鄉民疑慮，憂心破壞風水，有人掛布條表達不滿；口湖鄉公...

嶺東學生雲林家扶體驗幸福 善心醫師送來幸福水蜜桃

台中市嶺東科大幼保系主任韋明淑與教師徐德成、陳盈詩帶領30名學生到雲林家扶中心，帶阿公、阿嬤活動筋骨並一起彩繪臉譜，畫下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。