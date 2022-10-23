嘉義布袋小確幸沙灘200人秋季大淨灘 清出2.2公噸蚵殼

嘉義秘境布袋小確幸沙灘，由布袋晨泳協會長方水添帶領長期認養固沙護灘，前天下午嘉義縣環保局邀在地企業、學校及公私立團體共同響應，秋季淨灘活動，200多人參與，清出2.2公噸蚵殼等廢棄物，齊力守護嘉義縣海域環境及生態資源。

小確幸沙灘位於布袋鎮遊艇碼頭旁，近年已成為到嘉義必訪網紅美拍景點，因受東北季風影響，隨海浪擱淺在灘地上的蚵殼增多，21日傍晚秋季淨灘，共計清出約2.2公噸蚵殼，周邊約100公斤一般垃圾及零散竹子，而竹子集中在沙灘旁，供接續維護單位作為固砂護欄用。

縣長翁章梁也到場參加淨灘，他表示，這回淨灘與往年最大差別，是有更多民間企業與單位加入，也有不少學生與年輕人共襄盛舉，昔日常見的廢棄蚵棚、保麗龍及海洋垃圾會危及海洋生物，如今有更多企業認養自發性淨灘，非常感動。

近年縣府媒合企業將漁業及海洋廢棄物回收再利用變成新商品，如耐斯企業公司使用海廢塑膠粒再製商品瓶身，台糖及台塑企業將廢蚵殼運用到相關商品，利用抗菌特性創造循環經濟模式，讓廢棄物成為經濟一環。

環保局長張根穆指出，嘉義縣每年定期執行海岸廢棄物監測（ICC），統計結果顯示撿獲最多的是寶特瓶、塑膠瓶蓋，其次為外帶飲料杯、免洗餐具及漁業廢棄物等，表示真的有很多民生垃圾已流入大海，而且有為數眾多的「國際海廢」，顯示已成為跨國界問題。