「勇媽之友會」情義相挺 黃敏惠：繼續寫歷史

4年前相挺嘉義市長黃敏惠「勇媽之友會」今日再度力挺黃敏惠競選連任；黃敏惠表示，4年前告訴大家要一起拼經濟，4年後沒讓嘉義市失望，要讓嘉義市再度熱鬧滾滾！

「勇媽之友會」的成員以嘉義青商會會員為主，2018年自行號召成立，並幫黃敏惠舉辦第一場大型的造勢活動，助攻黃敏惠再次入主嘉義市政府。過去4年來關心、協助嘉義市政的發展，這一次舉辦青年座談，邀請超過300位的青壯年世代共同參與，讓黃敏惠暢談過去4年城市治理的成績與未來嘉義市的發展。

黃敏惠親自授旗給會長蘇盟凱，蘇盟凱表示，感謝黃市長在這4年沒有漏氣，讓嘉義市在各項評比中都有很好的成績，未來4年繼續將嘉義市託付給黃敏惠。

黃敏惠表示，這4年嘉義市在各項評比中都有很好的成績，讓嘉義市從吊車尾變成火車頭，包括2020幸福城市全國第一，2021施政滿意度全國第一，2022年遠見五星市長。