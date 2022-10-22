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李婉鈺回雲林辦簽書會 「他」隔空給祝福

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
新北市議員候選人李婉鈺今在雲林虎尾舉辦簽書會，不少鄉親及友人到場力挺，顯見她的好人緣。記者陳苡葳／攝影
新北市議員候選人李婉鈺今在雲林虎尾舉辦簽書會，不少鄉親及友人到場力挺，顯見她的好人緣。記者陳苡葳／攝影

新北市議員候選人李婉鈺出版新書，今到雲林虎尾舉辦簽書會，她在書中提及多年前鬧得沸沸揚揚的「床照事件」，不過今天回到「案發地」心情已事過境遷，她也準備新書要送給縣長候選人張麗善、劉建國，還打趣的說要請記者幫忙轉送，態度可愛又落落大方。

李婉鈺今天回到故鄉雲林發表近日出版的新書「當全世界誤解你，更不能迷失自己」，在虎尾鎮虎尾驛舉辦簽書會，李的好友、「最強菜農」林佳新也到場力挺，感謝她一直關注食安問題、推廣食農教育，此次出席為她加油打氣。

由於簽書會消息事先就曝光，媒體昨已事先詢問李書中提起的事件當事人，立法委員、民進黨雲林縣長候選人劉建國是否會安排出席，劉競選總部回應，同一時間劉正參加台西鄉舉辦鄉長、縣議員候選人聯合競選總部成立大會，由幕僚代為送上「祝福」。

李婉鈺在書中分享，當年的床照事件讓她深陷很長一段低潮，經茶藝、禪修等薰陶，她將自己拖回正軌，後把心情都寫進書中，今天返鄉簽書分享，希望藉由她的經驗分享，能為還在黑暗中摸索的人，點上一盞亮光，少走一點荊棘的路。

李婉鈺說，事先已準備好2本書要送給張麗善及劉建國，給張的書上寫著「麗善縣長：雲林人挺雲林人，南北連線，服務鄉親」；給劉的書上則寫「建國委員，無論面對感情或政治，誠實是最好的對策，祝順心！」

由於劉建國今日選舉行程滿檔，同時在海線地區舉辦造勢活動，但仍透過幕僚轉達祝福。李婉鈺說，本想誠摯邀請本人參加，她認為「雲林人挺雲林人，如果他能真正面對得了我，那他就能夠面對全世界！」如果大家可以互相支持，會是雙倍以上的力量，強調「過了就過了」，現在還是一起加油。

縣長張麗善則說，事前未接獲李婉鈺要返鄉舉辦簽書會的消息，不過她是雲林的女兒「同為雲林的女兒與女性，很能體會其心情，尤其李對工作很努力，「感謝她給我鼓勵，祝福高票當選」，張期待兩人未來一起合作，為新北、雲林努力。

新北市議員候選人李婉鈺今在雲林虎尾舉辦簽書會。記者陳苡葳／攝影
新北市議員候選人李婉鈺今在雲林虎尾舉辦簽書會。記者陳苡葳／攝影
新北市議員候選人李婉鈺（左）今在雲林虎尾舉辦簽書會，好友「最強菜農」林佳新（右）到場力挺。記者陳苡葳／攝影
新北市議員候選人李婉鈺（左）今在雲林虎尾舉辦簽書會，好友「最強菜農」林佳新（右）到場力挺。記者陳苡葳／攝影
新北市議員候選人李婉鈺今返鄉舉辦簽書會，事先準備書籍要送給民進黨雲林縣長候選人劉建國。記者陳苡葳／攝影
新北市議員候選人李婉鈺今返鄉舉辦簽書會，事先準備書籍要送給民進黨雲林縣長候選人劉建國。記者陳苡葳／攝影

雲林 李婉鈺 劉建國

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