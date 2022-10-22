台南市議員候選人朱正軒總部成立 籲守住永康關鍵席次
民進黨提名台南永康區市議員候選人朱正軒、市長黃偉哲聯合競選總部今天成立，除了民代鄉親到場，「台灣網球一哥」盧彥勳更首次為政治人物站台。
朱正軒是立委林宜瑾提拔力挺候選人，黃偉哲與立委林俊憲及各團體組織地方人士紛紛來站台，呼籲鄉親「守住永康關鍵席次」。
黃偉哲表示，要守住永康關鍵席次，拜託鄉親集中選票，讓有經驗會做事的朱正軒能夠衝過關。「朱正軒擔任市長秘書時，苦幹實幹一天當兩天在用」，綜理各局處業務，對市政至為熟稔，對於永康需求特別熟悉，絕對是鄉親最需要專業人才。
林宜瑾表示，中央地方服務連線，傳承工作需要再三審酌。朱正軒在她身邊服務10年，從工讀生磨煉成執行長，專業能力與誠懇熱忱深受團隊及鄉親認可，不僅是接下熱忱服務的最佳人選，更是專業問政的議會即戰力。
林俊憲表示，朱正軒若能前進議會，與林宜瑾中央地方服務連線，對於台南發展及永康進步，能夠發揮關鍵作用。
盧彥勳表示，「林宜瑾在教育及體育發展的貢獻有目共睹」，朱正軒在宜瑾身邊長年磨練，也擔任足球委員會及電競委員會副主委，相信他能延續林宜瑾的努力，在市議會繼續為體育界發聲。
朱正軒則說，他出身勞工家庭，對勞工權益加倍重視，對弱勢處境更能感同身受。成大政治系、政經所的學習，擔任立委執行長與市長秘書的磨練，培養自己與各局處協調及公平分配資源的能力，成為他為市民喉舌的最強底蘊，成立大會結束前朱正軒與林宜瑾師徒兩人與台下支持者高唱「島嶼天光」，展現「守護台灣自由民主，捍衛城市進步發展的堅定決心」。
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