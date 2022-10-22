台南市議員候選人朱正軒總部成立 籲守住永康關鍵席次

民進黨提名台南永康區市議員候選人朱正軒、市長黃偉哲聯合競選總部今天成立，除了民代鄉親到場，「台灣網球一哥」盧彥勳更首次為政治人物站台。

朱正軒是立委林宜瑾提拔力挺候選人，黃偉哲與立委林俊憲及各團體組織地方人士紛紛來站台，呼籲鄉親「守住永康關鍵席次」。

黃偉哲表示，要守住永康關鍵席次，拜託鄉親集中選票，讓有經驗會做事的朱正軒能夠衝過關。「朱正軒擔任市長秘書時，苦幹實幹一天當兩天在用」，綜理各局處業務，對市政至為熟稔，對於永康需求特別熟悉，絕對是鄉親最需要專業人才。

林宜瑾表示，中央地方服務連線，傳承工作需要再三審酌。朱正軒在她身邊服務10年，從工讀生磨煉成執行長，專業能力與誠懇熱忱深受團隊及鄉親認可，不僅是接下熱忱服務的最佳人選，更是專業問政的議會即戰力。

林俊憲表示，朱正軒若能前進議會，與林宜瑾中央地方服務連線，對於台南發展及永康進步，能夠發揮關鍵作用。

盧彥勳表示，「林宜瑾在教育及體育發展的貢獻有目共睹」，朱正軒在宜瑾身邊長年磨練，也擔任足球委員會及電競委員會副主委，相信他能延續林宜瑾的努力，在市議會繼續為體育界發聲。