全台SNOOPY趣味積木競賽抵嘉 搭SNOOPY熱潮市府行銷農村

全台第一場SNOOPY積木競賽今天下午於秀泰生活嘉義店熱鬧展開，吸引超過150組隊伍參加，許多親子熱情參與競賽，嘉義市政府搭上SNOOPY熱潮，推廣農業探索，民眾探訪農村集點換限量140份SNOOPY福袋。市長黃敏惠表示，積木遊戲在疫情時代適合闔家同樂，讓孩子動腦遠離3C，訓練邏輯思考、發揮創意，寓教於樂。

市長黃敏惠表示，全台首次SNOOPY積木競賽活動來到嘉義市，在後疫情時代擺脫3C，來到戶外動手玩創意也親子同樂。SNOOPY是小朋友最喜歡的偶像，也是許多大朋友最喜愛的卡通角色。市府邀請SNOOPY和他的同伴們來到嘉義作客，許多小朋友創作出獨一無二的作品，看到孩子無限的可能。

傑迪斯行銷公司執行長于玲燕表示，2年來市政府一直希望能將SNOOPY品牌帶來嘉義，被市長感動了，所以今年特地來到嘉義市舉辦全台第一場的SNOOPY趣味積木競賽，也是走出六都的第一站就選在嘉義市。利用積木的方式可以讓還在學習階段的小朋友帶來創意、邏輯、整合等能力，兼具娛樂、教育意義。

今天參與SNOOPY積木競賽人數踴躍，市府也把握SNOOPY來嘉熱潮，推出「農村探索，好康帶著走」的農村集章送福袋活動，邀請全台「比迷」把握活動機會，在11月5日上午10時到下午4時走訪嘉義市紅瓦厝社區（嘉義市西區重慶二街185附1號）、大溪社區（嘉義市西區大溪路593號）及精忠社區（嘉義市東區精忠一村1之6號）中任2個社區，消費集滿6個章就有機會換取限量140份，價值500元的「史奴比福袋」。