雲嘉南分署34家社企與微創市集 鼓勵多支持在地產業

勞動部雲嘉南分署今天在藍晒圖文創園區舉辦「好時光靚市集」活動，邀集34家分署輔導的雲嘉南地區具社會企業潛力的非營利組織與微型創業店家設攤，現場展售文創商品、特色美食與農特產品，展現濃厚地方味，讓不少民眾認識雲嘉南地區的人文、藝術、產業風貌，熱鬧非凡。

這場市集活動為勞動部長期推動「多元培力就業計畫」與「微型創業鳳凰貸款」的輔導成果，雲嘉南分署長劉邦棟強調，勞動部不只幫忙生孩子，也幫忙養孩子，希望透過一年一次大型市集活動，讓民眾知道在地非營利組織在社區努力深耕的過程，呼籲大家以行動多多支持在地產業。

劉邦棟說，多元培力就業計畫透過政府與民間團體合作，除經費挹注外，也協助社區在地紮根，發展產業特色，不僅活化地方也創造就業機會。

他舉例因有感於都市原住民面臨傳統技藝缺乏傳承的困境，台南市玉山原鄉全人關懷協會就透過多元就業計畫協助，串聯部落資源，創作出各式具溫度情感的原民手工藝品，不僅延續部落技藝，也讓原民婦女有二度就業的機會。

另雲林古坑的麻竹筍產量全台居冠，大埔社區就導入多元就業計畫，引進在地人力，傳承老一輩飲食文化，開發筍包、竹筍香腸、醬筍蛋等小吃，讓傳統風味再現，也提升經濟價值，這些都是相當成功的案例。

今天的市集活動，展售雲嘉南地區各式特色商品，包括雲林身心靈健康關懷協會的紅藜地瓜酥、土庫鎮崙內社區花生糖、嘉義阿里山茶山部落米米優、台南善化溪美社區胡麻油、威廉手制千層蛋糕、金茂號紅棗桃膠銀耳等34家單位與微創店家特色商品，現場還有DIY手作與消費滿額摸彩活動，吸引不少民眾支持，買氣熱絡。