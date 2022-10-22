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多元族群文化饗宴 嘉市移民節熱鬧登場
嘉義市政府今天於中央廣場舉行「愛嘉新幸福•宜居好生活」移民節活動，各國移民代表盛裝出席，嘉義市副市長陳淑慧到場同歡並頒發感謝狀；嘉義市政府每年邀集來自世界各國移民一起慶祝移民節活動，展現多元族群、友善宜居城市風貌。
市府表示，今年活動主題「愛嘉新幸福•宜居好生活」，意涵來自世界各國的移民朋友，因為跨海緣分與國人在嘉義共譜一段幸福姻緣，因愛締結婚姻來到嘉義市落地生根，開枝散葉創造新幸福，在宜居的嘉義市好生活。由來自各國新住民代表持該國國旗上台說出一句代表或感謝的話並拚出嘉義市地圖。
活動有精彩的印尼傳統安格隆樂器演奏、阮劇團與異鄉人共舞等，並設有50個以上攤位包含手作DIY、異國美食文化市集、馬來西亞印度身體彩繪及各項新住民學習成果，體驗多元族群不同的文化饗宴。
市府民政處表示，嘉義市新住民人數5千245人（越南999人、印尼206人、泰國43人、菲律賓74人、柬埔寨64人、日本40人、韓國13人、其他國家161人、大陸地區3千534人、港澳111人），約佔全市總人口數2%，市府於2019年成立「嘉義市新住民事務委員會」，提供其全方位服務，每年結合相關公私部門辦理移民節活動，迎接來自世界各國移民朋友的加入。
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