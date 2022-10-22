國民黨民雄鄉長候選人林于玲競總成立 泛藍大團結
嘉義縣國民黨民雄鄉長候選人林于玲競選總部上午成立，縣長候選人王育敏、民雄農會總幹事涂文生、尋求連任議會無黨總召陳福成議員等，到場力挺，展現泛藍陣營大團結，林于玲下跪接受父親披綵帶，場面盛大熱鬧。
民雄鄉人口逾7萬人，是全縣人口最多的鄉鎮，兵家必爭，具選戰指標作用，議員4連任的林于玲，換跑道選鄉長，她2016曾代表藍營參選立委落敗，擁有基層實力，在鄉內各處重要路口，豎立人民雄（最）大訴求看板。
民雄鄉長選戰，民進黨徵召提名議員黃芳蘭參選，另有無黨籍前議員黃嘉寬，以及本屆參選山區立委落敗的許能通參選，藍綠加2位無黨候選人，四腳督選局，競爭激烈。
上午林于玲競總成立大會，湧入逾2千名群眾，熱鬧滾滾，高雄市前市長韓國瑜錄影致詞，請託鄉親支持服務認真林于玲；王育敏、涂文生、曾任民雄鄉長的陳福成，輪流上台致詞挺林于玲，林于玲下跪接受父親披綵帶，讓群眾感動，
「人民（雄）大！」林于玲批民進黨長期執政，民雄無重大建設，鐵路高架化還未動工，綠營國嘉隊人選陳明文指定，她參選要以鄉民為依歸，要做傾聽民意，疼惜地方鄉長。林于玲、王育敏、民雄農會總幹事涂文生、尋求連任議員陳福成、議員候選人簡嘉億等手牽手，接受群眾歡呼「凍蒜」，場面盛大熱鬧。
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