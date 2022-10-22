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口湖納骨塔前施設光電基樁 鄉民抗議「破壞風水」工程喊停
雲林縣口湖鄉最近在靠近成龍納骨塔的前方，動工施設太陽能基樁，引起部分鄉民疑慮，憂心破壞風水，有人掛布條表達不滿；口湖鄉公所表示，該工程係為設立太陽能板停車場，便利掃墓停車遮陽且可兼做綠能一舉兩得，既然有人對地理風水有疑慮就不做了。
位於口湖鄉台17附近百公頃廣大農區，因廢耕多年且經調查評估因海水倒灌土質鹽化嚴重，已不適耕作，因此相關單位最近規畫開發為綠能專區，近期已陸續開工設立太陽能基樁。
位於開發區的成龍納骨塔，口湖鄉公所幾年來苦無經費可為納骨塔整修地面並施設停車場，即利用綠能開發的同時，期為納骨塔設立一座發電、停車兩用的停車場，以方便民眾掃墓停車之用。
最近工程單位在納骨塔前方空地施設基樁，準備架設太陽能停車棚，有人認為納骨塔有了車棚，停車方便也不會曬太陽又可發電，一舉兩得，但也有鄉民感到疑慮，指納骨塔前豎立上百支基樁，擔心會破壞風水。
近日有村民前往成龍納骨塔懸掛「破壞風水地理」、「黑箱作業、違法施工」、「要求撤銷標案」等紅色布條表達不滿。抗議村民表示，他們堅決反對設置太陽能，破壞納骨塔地理風水，要求鄉公所與光電業者召開公聽會說明，避免立樁又拔樁二度破壞風水，必要時須請神明王爺擇日拔樁，同時要舉辦法會迴向祖先，功德圓滿。
口湖鄉長林哲凌說明指出，因納骨塔前方的停車空地，長久來地面沒舖設整地，遇雨泥濘且也沒有遮陽棚架，整建停車場又需數百萬元，考量公所財政之下，以土地租賃方式與光電業者合作，由業者建置太陽能板、舖設地面，下方即可做停車場，解決納骨塔的停車問題。
林哲凌表示，既有民眾提出風水地理的疑慮，風水之說雖見仁見智，但他尊重有疑慮的民眾，決定撤案不做。
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