台南市舉辦「打造疫後健康心」健走 宣導疫後心理健康

台南市政府衛生局今天在奇美博物館蓋亞廣場，舉辦「展現行動 創造希望、打造疫後健康心相約奇美健走行」活動，雖然陰天下小雨，仍有許多民眾參與。

衛生局在會場設立衛教宣導攤位，以如何維持心理健康，提供「對周遭危機辨識方法做互動性與知識性有獎徵答」，強調「家」是社會最小的避風港，也是最重要的單位，期待由家庭做起，建構全市民眾健全心理健康，共同打造健康、樂活和幸福的心活力城市，為台南健康加分。

衛生局表示，因為市長重視，提供40處免費心理諮詢駐點服務，且為方便服務上班族的市民，特別設置夜間諮詢時段，由心理師協助讓心情獲得撫慰及受苦問題的改善，壓力可以找到適當的出口，民眾可於上班時間撥打衛生局預約電話(06)3352982。另外衛福部提供24小時免費的安心專線1925(依舊愛我)，歡迎預約使用。

市長黃偉哲表示，隨著疫後新生活，大家出門健走，走出健康，平常多運動，保持健康，衛生局辦理一系列心理健康促進宣導與活動，呼籲市民一起重視心理健康的議題，關心自己，也關心周遭親朋好友，提升市民心理健康。