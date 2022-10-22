台南市官田區菱角季 官田葫蘆埤自然生態公園熱鬧登場
台南市官田區菱角季今天在官田葫蘆埤自然生態公園登場。市長黃偉哲表示，官田菱角的產量獨步全台，收成時節的「菱香舟影」是勤奮、質樸的優美菱香的寫照，歡迎大家趁著休閒假日時，攜家帶眷來官田旅遊踏青。
今天活動提供500份菱角紙帽迎賓小禮物。活動現場也安排各式各樣的攤商展售、創意菱食料理試吃活動及逗趣表演節目，及民眾最期待的菱角3D摺紙、菱殼炭蚊香、菱角娃娃彩繪及菱角胺基酸肥皂等DIY體驗活動。
區公所則規畫小旅行，帶領民眾走訪獲頒公共工程優質獎、「城鄉魅力大賞」的官田大隆田生態園區、隆田CHA CHA 文化資產教育園區、官田休閒農業區等農場導覽體驗活動。
觀旅局表示，在葫蘆埤自然公園增設遊樂設施，讓遊客體驗2層樓高溜滑梯並同時欣賞官菱農埤水洗菱、菱角水雉翩翩飛舞及菱香舟影的景色，帶動菱角銷售，也吸引遊客來旅遊。
農業局長李建裕說，官田是台南菱角最大產地，種植耕作面積約328公頃，產量3910公噸，面積及產量全國第一。因為官田擁有得天獨厚的烏山頭水庫，並擁有橫貫全區的嘉南大圳，特殊的埤塘地形，成就了甜度佳，口感扎實的「官田菱角」。現在正是菱角嘗鮮的最好的季節。邀請大家支持農產品，「作伙買菱角、認識官田在地產業」。
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