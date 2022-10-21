北港糖廠市地重劃區動工 有利閒置已久糖廠周邊開發
雲林縣北港糖廠市地重劃區今天動土，由雲林縣長張麗善主持，縣府表示，重劃區公共工程預定113年底完工，完工後將可從華南路直通文仁路及媽祖大橋，加速市區聯通水林及嘉義六腳一帶，將可提升沿線土地價值並促進產業交通，發展指日可待。
縣府地政處長黃凱達指出，該計畫區約21公頃，重劃後可無償取得公共設施用地約7.42公頃，其中包括保存用地2.52公頃、道路用地1.72公頃 ，此外建築用地13.55公頃，包括住宅區、第1-1種、第1-2種及第二種糖業風貌產業專用區，同時將闢建18公尺寬的園道讓華南路直通文仁路，市區交通更方便。
張麗善說，北港糖廠93年停產，廠區阻隔市區和西區的聯絡，為擴大市區發展，縣府以市地重劃進行整體規畫，透過保存活化糖廠及鐵道文化，將閒置廠區轉化為觀光新亮點，並導入低密度住宅社區，以帶動地方及產業發展。
黃凱達並表示，市地重劃另一重點是位於大同路北側的文中3學校用地為建國中學的部分台糖地未辦理徵收，配合學校擴建，也將其中約3428平方公尺的用地納入這次開發範圍，整個重畫區工程預計最快113年底完工。
張麗善指出，除了糖廠重劃區的開發，糖廠的舊倉庫將納入活化糖業計畫中開發，此外大北港科技產業園區已逐步進入公開徵求意見階段，未來縣都委員會預計113年完成整個程序進入公共設施動工，可望在116年招商引資，北港轉運站則希望中央看到地方期待，可以用一只公文恢復原來契約，就可在10月進行招商作業，讓北港香客變旅客，吸引年輕人返鄉，帶動發展。
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