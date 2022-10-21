家長不放心學童自行上學 南市：今年改善157校周邊環境

靖娟基金會統計，有7成家長不放心讓孩子自己上學，其中台南市、台中市比率更超過8成，對此，市府表示非常重視校園周邊道路安全議題，市長黃偉哲每月親自主持台南市道安會報工作，指示推動各項改善專案，今年將改善157所學校周邊道路交通環境，及完成增設行人庇護島、退縮行穿線、行人專用時相及行人專用號誌等交通工程，提升行人交通安全。

交通局長王銘德表示，今年有157校列入改善，較去年增加78所學校，並且擴大至高中職校園周邊環境改善，總共將有184項改善項目，其中，包含通學步道改善工程、標誌、標線設置及號誌時制調整、增設紅綠燈及家長接送區、並搭配加強警力至校園周邊指揮交通、巡邏及違停取締等，以徹底改善校園周邊交通環境。

市府近年來積極爭取前瞻計畫經費闢建學校通學步道，讓學生上下學不再與車爭道，目前已完成18校，目前正進行國中小及高中共17所學校的通學步道，預計明年底前全數完工。

交通局說，由於多數學童發生交通事故以主要駕駛人(家長、高齡者)所載乘客(學童)發生機車事故為多數，故需積極從人本交通教育宣導著手，南市整合市府團隊資源，培訓人本交通種子教師群並以最新元宇宙AR、VR新興科技製作數位互動教材，9月開學後投入各級學校及社區鄰里，透過進行交通安全教育宣導，持續扎根人本交通理念，結合家庭與學校力量，教育孩子正確用路觀念，也達到間接教育家長正確用路行為。