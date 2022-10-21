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台南赤嵌「萬神節」、海安商圈「萬聖派對」10月底開跑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府今天在全美戲院舉辦赤嵌周邊商圈街區營造成果發表。圖／台南市府提供
台南市府今天在全美戲院舉辦赤嵌周邊商圈街區營造成果發表。圖／台南市府提供

台南市政府今天在全美戲院辦理「台南市赤嵌周邊商圈街區營造成果發表」會，預告10月29日至30日「赤嵌萬神節」與「2022海安裝神弄鬼萬聖派對」將開跑，邀請知名表演團體，音樂演唱以及文創手作美食市集，活動熱鬧精采可期。

市長黃偉哲、赤嵌朋派商圈理事長吳俊誠及海安商圈理事長黃舜屏，以及在地民意代表等貴賓蒞臨現場共襄盛舉，現場除了介紹商圈在環境美化、友善服務推動、數位科技運用上的豐碩成果外，還把2個商圈的特色商品帶來展示，滿滿的創意小物和小零嘴，讓人忍不住想帶回家，展現台南商圈發展的無限潛力和魅力。

黃偉哲表示，他期待把台南各地的商圈聯合起來，打團體戰，藉著一個商圈營造活動的帶動，提振周圍商圈的經濟發展，同時也能讓更多好朋友來一趟台南市的深度旅遊，深入商圈、巷弄，來發掘臺南的巷弄美食，來發掘巷弄裡工藝師的百年技藝。

赤嵌牆，現也成為赤嵌朋派商圈最具代表的地標之一，海安商圈則選用耀眼的燈飾點亮商圈焦點路段，結合當地的特色商家，營造出浪漫微醺的夜晚。朋派商圈及海安觀光商圈今天聯合辦理成果發表會，現場展現眾多優秀成績，如「商圈街區環境美化」部分，赤嵌朋派商圈邀請藝術家蔡濰任，融合當地宗教及赤嵌家聚文化手工繪製巨幅的商圈形象

另外在「推廣友善服務」及「商圈數位科技應用」方面，為了方便外國觀光客來台南旅遊，赤嵌商圈在官網上，增加中英日三語翻譯並辦理商圈培訓導覽，此外也設計商圈識別燈箱及開發獨家限定伴手禮組合等，藉由不斷提升商圈的優質服務與整體形象，來提供遊客更愉快的旅遊體驗。

經發局長陳凱凌說，除了環境美化營造及友善服務推動外，南市府更積極協助商圈進行一系列媒體宣傳及促銷活動，進而提升商圈知名度，像是邀請知名YOUTUBER與網紅實地走訪，分享商圈新玩法。

台南市長黃偉哲出席赤嵌周邊商圈街區營造成果發表，期待帶動台南經濟。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲出席赤嵌周邊商圈街區營造成果發表，期待帶動台南經濟。圖／台南市府提供
台南市府今天在全美戲院舉辦赤嵌周邊商圈街區營造成果發表。圖／台南市府提供
台南市府今天在全美戲院舉辦赤嵌周邊商圈街區營造成果發表。圖／台南市府提供
台南市府今天在全美戲院舉辦赤嵌周邊商圈街區營造成果發表。圖／台南市府提供
台南市府今天在全美戲院舉辦赤嵌周邊商圈街區營造成果發表。圖／台南市府提供

台南 黃偉哲 觀光

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