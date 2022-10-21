號次抽籤／嘉市議員2選區抽籤 他因等開庭由妻代抽
嘉義市議員第二選區（西區）有22人搶13席，今天下午2點進行候選人號次抽籤，無黨候選人李錦洋遭控違反選罷法，檢察官偵訊後聲請羈押，還在等待嘉義法院開庭，由妻子出面代替抽籤；李妻說，相信丈夫禁得起社會的考驗、也禁得起社會公評，也希望司法還他清白。
號次抽籤結果，1號李忠曆、2號黃大祐、3號黃敏修、4號蘇澤峰、5號許明對、6號洪瑋庭、7號張閔舜、8號王浩、9號蘇慶良、10號莊豐安、11號林煒軒、12號陳品蓁、13號張秀華、14號孫貫志、15號林雪峰、16號陳姿妏、17號李錦洋、18號黃思婷、19號蔡文旭、20號鄭光宏、21號王冠鈞、22號蔡坤叡。
李忠曆第10個上台抽籤，抽到1號，讓他高興大喊「籤王，1號！」蘇慶良抽到9號，也說「幸福久久」；過程相當平順，不過林雪峰、黃大祐、李錦洋未到場，孫貫志抵達時他已被代抽。
李錦洋妻子受訪說，相信李議員的為人處事，應該禁得起社會的考驗，也禁得起社會的公評，也希望司法還他清白，讓他跟大家一樣，有機會能夠平等來參加這次的競選，不要因為這個事情而影響他，這對他個人來講太不公平了，也影響選民的權利；今天他的競選團隊，一樣遵照他的意旨，為他的競選奮鬥不已，希望各界不要因為過多不好的聲音，而影響他選情，「給我們一個公平競爭的機會，希望選民來支持」。
對於李錦洋被檢調傳喚到案前，是否有交代選舉事務？李妻說，因為事情發生得很突然，選舉的事情，本來整個團隊就有固定的步驟，雖然議員目前還不能領導，會依照以前既定的政策去執行。
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