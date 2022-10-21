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吸引年輕人遊賞嘉縣步道 16名網美走訪分享美照

中央社／ 嘉義縣21日電

嘉義縣文化觀光局針對年輕人使用社群媒體習慣，近日與16名網美合作，到嘉義縣山區步道拍攝網美照，張貼到IG宣傳秋天是走步道的好時光，要帶動一波步道觀光熱潮。

嘉縣文觀局今天發布新聞稿指出，與16名台灣網美合作，到阿里山樂野鄉迷糊步道、石棹的櫻之道等10餘條步道，拍攝美美的照片，並分享到IG（Instagram），要吸引年輕人來嘉義遊玩。

嘉縣文觀局長許有仁表示，秋意漸涼，現在正是走步道的好時光，嘉義縣步道多達111條，有輕鬆入門款，也有挑戰體力款，透過網美們實地走拍及IG宣傳，相信將能帶動一波步道觀光熱度。

許有仁說，遇上雲霧繚繞時就能拍出仙氣神作，搭配茶園山景還能拍出綠意秘境照，怎麼拍都很美。

嘉義縣長翁章梁則推薦「太興飛瀑步道」、「石棹步道」、「迷糊步道」、「頂湖步道」或「二延平步道」，適合親子一起出遊，邊走邊聊天，享受山色獨有的寧靜感，讓人心情放輕鬆，體力也不會有太大負擔。更多步道旅遊資訊可上官方粉專「慢遊嘉義」查看。

嘉義 阿里山 觀光 社群媒體

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