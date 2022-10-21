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來菜脯重鎮布袋拔蘿蔔 東港社區彩頭文化祭歡迎來體驗

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮東港社區年度盛事「彩頭文化祭」， 定11月5日周末下午2點，在布袋老人文康中心前廣場舉行，上午在東港辦宣傳活動。圖／東港社區提供
嘉義縣布袋鎮東港社區年度盛事「彩頭文化祭」， 定11月5日周末下午2點，在布袋老人文康中心前廣場舉行，上午在東港辦宣傳活動。圖／東港社區提供

嘉義縣布袋鎮東港社區年度盛事「彩頭文化祭」， 定11月5日周末下午2點，在布袋老人文康中心前廣場舉行，上午在東港宣傳，活動多元有：蘿蔔採收體驗、產地風味餐料理、文創市集、布袋愛情地景攝影賽成果展、布袋婚宴料理展等，歡迎民眾來東港歡度假期。

東港社區是布袋歷史最悠久社區之一，全台8成以上菜脯來自布袋，辦彩頭文化祭，宣傳東港社區是國內蘿蔔重要產地，推廣社區合作社品牌「好呷覓」系列產品，行銷農漁物產食材，傳遞在地好物。

以無毒、無防腐劑健康理念，將潔白的金白娘蘿蔔，製成健康養生菜脯及麻油菜脯，讓大家安心食用。「彩頭文化祭」歡迎民眾踴躍報名，蘿蔔採收體驗，每人入園費150元，和風味餐料理，每人餐費600元，推優惠套票，原價每人950元，特惠價每人800元，含蘿蔔採收體驗、風味餐料理和200元園遊券，數量有限，額滿為止。

東港社區與「袋著走」青年培力工作站，首度合作策畫「布袋愛情地景攝影賽成果展」、「布袋婚宴料理展」，邀地方創生團隊擺攤逗熱鬧，首屆「幸福袋著走」布袋愛情攝影競賽，吸引30多名參賽者，攝影作品別出心裁，「袋著走」和在地4家餐廳合作，推出12道經典料理「布袋婚宴料理展」，名額有限，採事先報名制，額滿為止。

東港社區獲水土保持局南投分局支持，在區域亮點計畫補助下，順利舉辦「彩頭文化祭」，感謝縣府輔導，讓大眾看見東港社區不一樣。報名請上布袋鎮東港社區發展協會臉書粉專查看。洽詢電話（05）3478977。

嘉義縣布袋鎮東港社區年度盛事「彩頭文化祭」， 定11月5日周末下午2點，在布袋老人文康中心前廣場舉行，上午在東港辦宣傳活動。圖／東港社區提供
嘉義縣布袋鎮東港社區年度盛事「彩頭文化祭」， 定11月5日周末下午2點，在布袋老人文康中心前廣場舉行，上午在東港辦宣傳活動。圖／東港社區提供
嘉義縣布袋鎮東港社區年度盛事「彩頭文化祭」， 定11月5日周末下午2點，在布袋老人文康中心前廣場舉行，上午在東港辦宣傳活動。圖／東港社區提供
嘉義縣布袋鎮東港社區年度盛事「彩頭文化祭」， 定11月5日周末下午2點，在布袋老人文康中心前廣場舉行，上午在東港辦宣傳活動。圖／東港社區提供

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